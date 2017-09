Batten & Company Kirsten Schnorr wird Geschäftsführer

Batten & Company erweitert seine Führungsmannschaft: Das Beratungsunternehmen von BBDO beruft Kirsten Schnorr zum 1. Oktober in die Geschäftsführung. Der 43-Jährige war bis Sommer 2016 bereits acht Jahre für Batten & Company tätig. Zuletzt war er als selbstständiger Berater tätig.

"Es ist uns gelungen, mit Kirsten Schnorr einen ausgewiesenen Experten für kundenzentrierte Wachstumsstrategien und Innovationen sowie digitale Geschäftsmodellentwicklungen und deren Implementierung zurück an Bord zu holen", sagt, CEO von Batten & Company. "Mit ihm werden wir unsere Beratungsleistungen im Bereich der digitalen Herausforderungen für Unternehmen noch stärker ausweiten. Unsere Geschäftsführung mit ihren Teams ist nun wieder perfekt aufgestellt."Kirsten Schnorr selbst freut sich über seine Rückkehr nach gut einem Jahr: "Batten & Company verfügt über eine attraktive Mischung aus einer modernen Strategieberatung mit konsequentem Kundenfokus, einer Digitalagentur mit technischer Umsetzungskompetenz sowie eines Start-up Entrepreneurships mit flexiblen Methoden und Prozessverständnis", sagt. Auf dieser sehr guten Basis wolle man die Beratungseinheit noch gezielter entwickeln, mit neuen Methoden und Techniken sowie mit interdisziplinär tätigen Mitarbeitern. "So können wir noch bessere Lösungen für unsere Kunden entwickeln."Der neue Geschäftsführer verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung internationaler Unternehmen in den Bereichen Handel, Telekommunikation, IT, Multimedia, Entertainment, Finanzdienstleistungen und Automotive. Zudem ist er Dozent an der Haufe Akademie, dem führenden Anbieter für Weiterbildung von Professionals und Executives. tt