Babbel-Spot aus UK Warum sich dieser Tourist eine Gratis-Luxusyacht entgehen lässt

Im Urlaub von einem Einwohner angesprochen werden und kein Wort verstehen: Diese Situation kennt wahrscheinlich jeder, der schon einmal in einem Land war, dessen Sprache er nicht spricht. Doch in solchen Momenten kann man große Chancen verspielen, wie der Spot "Missing out" der Sprachlernapp Babbel zeigt. Den Film entwickelte die Leadagentur Wieden + Kennedy London.

Ein Spanier kommt in Barcelona auf einen Touristen zu und macht ihm ein vielversprechendes Angebot: "Tengo un yate de lujo y quiero". Wie bitte? Der überrumpelte Urlauber versteht kein Wort. "Sorry I don't understand", ist seine Antwort. Dass ihm soeben eine Gratis-Luxusyacht durch die Lappen gegangen ist, hat der Brite überhaupt nicht mitbekommen. So lautet auch die Botschaft des Spots: Wenn du eine Sprache nicht verstehst, weißt du gar nicht, was dir entgeht. Ob geschenkte 5.000 Dollar, eine Privatinsel oder ein Jetski. Die Arbeit "Missing out" wird ab sofort vorrangig auf Facebook in den sozialen Netzwerken verbreitet. Der Spot wird ausschließlich in Großbritannien zu sehen sein, eventuell auch in anderen englischsprachigen Ländern.