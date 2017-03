BVDW-Wettbewerb Neuer Einsenderekord beim Deutschen Digital Award / Mike John Otto übernimmt Juryvorsitz / Böhmermann moderiert

Der Deutsche Digital Award wird immer beliebter: 529 Einsendungen gehen ins Rennen um den Kreativpreis, der zum 3. Mal vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) ausgelobt wird. Neuer Rekord!

BVDW-Vizepräsident Marco Zingler betrachtet die positive Entwicklung als Spiegelbild einer sich rasend schnell verändernden Branche. "Digitale Spitzen-Kreation hat sich zu dem zentralen Erfolgsfaktor in Kommunikation, Commerce und Digitaler Transformation entwickelt. Traditionelle deutsche Awards tun sich leider bis heute schwer, der Bedeutung digitaler Kreation gereicht zu werden und so haben wir 2015, als wir den ersten Deutschen Digital Award verliehen haben, eine Lücke gefüllt und den Nerv der Branche getroffen", stellt er selbstbewusst fest.

Seit dieser Woche steht auch fest, wer über die Einsendungen urteilen wird: Den Juryvorsitz übernimmtvon der Hamburger Agentur. Ihm zur Seite stehen erfahrende Digital-Kreative aus Agenturen, Unternehmen und von Medienseite. Darunter:, Head of Agency von Facebook Germany,, Industry Leader Creative Agency von Google sowie Vertreter der aktuellen Top 3 im BVDW-Kreativranking:der als Chief Creative Officer von Plan.Net die Serviceplan-Gruppe vertritt,, Executive Creative Director von Jung von Matt/Alster sowie, Chief Creative Officer von Cheil Germany. Eine Liste aller Juroren gibt es hier Die Preisverleihung des Deutschen Digital Awards findet am 27. April in Berlin statt und wird wie schon bei der Premiere vor zwei Jahren von TV-Satirikermoderiert. bu