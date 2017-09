BVDW-Nachwuchswettbewerb Team der Publicis-Tochter Blue 449 gewinnt die Dmexco-Challenge

Keine leichte Aufgabe wartete auf die Teilnehmer des diesjährigen Challenge Awards, den der Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) alljährlich im Vorfeld der Dmexco ausschreibt. Sie sollten allein oder in Zweiterteams Konzepte für die Zukunft der Werbung der Tiernahrungsmarke Purina entwickeln. Dabei ging es konkret um Ideen für die Customer Journey der Zukunft.

An dem Wettbewerb dürfen ausschließlich Junioren teilnehmen, die unter 30 sind und maximal zwei Jahre Berufserfahrung haben. Eine Profi-Jury, zu der unter anderem Kundin Lea Drusio von Nestlé Purina Petcare sowie Marco Zingler von Denkwerk und René Lamsfuß von Vivaki angehörten, traf die Vorentscheidung. Auf der Dmexco mussten die beiden Finalistenteams ihre Ideen dann Live in Form einer Pecha-Kucha-Präsentation vor großem Publikum präsentieren. Zingler erklärt, beide Entwürfe hätten die Jury insbesondere dadurch überzeugt, dass sie die in zehn Jahren zu erwartenden Technologien berücksichtigen.



Zunächst stelltenundvonihr Konzept vor: Individuelle Tiernahrung aus dem 3D-Drucker. Dabei liefert ein im Haustier implantierter Chip wertvolle Informationen für eine individuelle Ernährung, die über eine App ausgespielt werden. Die Anwendung gibt zudem Handlungsempfehlungen, die genau auf das Tier abgestimmt sind.Um maximale Personalisierung geht es auch bei Idee vonundDas Duo arbeitet bei der Publicis-Mediatochter. Sie stellen sich ebenfalls eine App vor, die allerdings eine ganze Reihe von zusätzlichen Services bietet. „Smart Pet“ identifiziert bereits bei dem Wunsch nach einem Haustier, welches am bestens zu einem passen würde und kann sogar das Leben mit diesem Tier virtuell simulieren.Es bietet Informationen zu Züchtern, Vitalitätschecks via Chip, wertvolle Tipps zur Tierhaltung und -pflege und sogar Empfehlungen für Urlaubsreisen mit Tieren.Mit der Komplexität ihres Konzepts konntne sie nicht nur die Jury, sondern auch das Dmexco-Publikum begeistern: Sie kürten das Team von Blue 449 über ein elektronisches Votingtool zum Sieger der Challenge. Das Duo kann sich nun als Gewinn über eine Reise zu den2018 freuen. bu