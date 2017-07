BVDW-Nachwuchswettbewerb Challenge Award 2017 sucht die besten Konzepte für das Marketing der Zukunft

Ab sofort können sich Junioren und Auszubildende aus Agenturen in Deutschland, der Schweiz und Österreich beim Challenge Award 2017, dem Nachwuchswettbewerb des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), bewerben.

Allein oder in Zweierteams sollen sie auf Basis eines Briefings des Tiernahrungsherstellers Purina die besten Konzepte für die Customer Journey der Zukunft entwickeln. „Wir wollen den Junioren zeigen, was das tolle an einer Neugeschäftspräsentation ist, an der sie in der Realität meist nur ganz am Rande beteiligt sind. Beim Challenge Award können sie testen, wie es ist, eine Idee eigenständig zu entwickeln und bis zum Pitch vor dem potenziellen Auftraggeber “, erklärt BVDW-Vizepräsident Marco Zingler den Hintergrund der Aufgabenstellung.Den Challenge Award vergeben die BVDW-Fachkreise Full-Service-Digitalagenturen und Online-Mediaagenturen (FOMA). Der Agenturnachwuchs ist aufgerufen, seine Ideen bis zum 20. August einzureichen – die Einreichung ist kostenfrei. Aus den Bewerbungen sucht eine Jury eine Finalistengruppe von sechs Teilnehmern beziehungsweise Teams aus, die um zwei Präsentationsplätze während der Dmexco batteln. Am 13. September erhalten sie dort die Gelegenheit, auf der großen Bühne ihre Pecha Kucha-Präsentation zu zeigen und sich damit dem Live-Voting des Publikums zu stellen. Wer sich dort mit seinen 20 Charts, die in je 20 Sekunden vorgestellt werden müssen (Pecha Kucha), durchsetzt, fährt auf Einladung des BVDW zu den Cannes Lions 2018.Zuvor gilt es allerdings, die Aufgabe von Purina zu bewältigen und einige Fragen zu beantworten: Wie genau treffen Käufer von Tiernahrung zukünftig ihre Kaufentscheidung? Was bewegt sie dabei? Wo kaufen sie, und warum? Wo informieren sie sich, was beeinflusst sie? Wohin geht die Reise? Entscheiden künftig Alter, Blutwerte und Gesundheitszustand von Hund oder Katze über das passende Futter, und gekauft wird direkt nach dem Check-up beim Tierarzt mit angeschlossenem Vertrieb? Dazu sollen Agenturjunioren Ideen entwickeln, wo ein Anbieter von Tiernahrung wie Purina präsent sein muss, welche Touchpoints er bedienen soll und wie er mit seiner Zielgruppe in Kontakt kommt, um erfolgreich zu sein.„Alle jammern über den war for talents – der BVDW arbeitet daran, den Junioren eine echte Plattform zu schaffen. Mit dem Challenge Award richten wir uns ganz gezielt an Young Professionals unserer Branche und bieten ihnen die Möglichkeit, sich und ihre Konzepte auf der ganz großen Bühne präsentieren zu können. Dabei dürfte der ausgelobte Preis besondere Motivation sein – nicht viele Junioren können hautnah bei den Cannes Lions dabei sein“, sagt Zingler.Details zum Challenge Award, den HORIZONT als Medianpartner begleitet, gibt es hier .ems