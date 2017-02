BVDW Kreativranking Serviceplan ist die Nummer 1 im Bereich digitale Kreation

Auch dieses Jahr gibt es wieder viel Bewegung im BVDW-Kreativranking. Nur eines ist seit der Erstauflage der Rangliste vor zwei Jahren unverändert: Serviceplan steht erneut mit riesigem Abstand auf Platz 1 und darf sich weiterhin damit rühmen, Deutschlands beste Agentur für digitale Kreation zu sein. Mehr als 2000 Kreativpunkte trennen die Gruppe von ihren Verfolgern Jung von Matt und Cheil.

Markus Maczey, Kreativchef der Serviceplan-Digitaltochter Plan.Net, führt den großen Erfolg auf die übergreifende digitale Denkweise innerhalb der Gruppe zurück: "Wir trennen da eigentlich gar nicht zwischen den Einheiten. Selbst wenn eine digitale Idee von Serviceplan oder dem Innovation Team kommt, ist Plan.Net als Partner oder Berater mit dabei."

Die besten deutschen Agenturen im Bereich digitale Kreation

Rang 2017 Rang 2016 Agentur Punkte gesamt 1 1 Serviceplan / plan.net* 3346 2 - Jung von Matt 1326 3 7 Cheil Germany 889 4 2 Denkwerk 852 5 17 Leo Burnett 781,5 6 11 Publicis Pixelpark 680 7 6 Heimat 671,5 8 9 Scholz & Volkmer 641 9 4 DDB Group Germany 616 10 12 Grabarz & Partner 485,5 11 8 BBDO Group Germany 403 12 16 Kolle Rebbe 375 12 18 Razorfish** 369 14 - Sapient Nitro** 365 15 - Demodern 359 16 19 C3 Creative Code and Content 320 17 24 Ogilvy & Mather Germany 305 18 - Mediaplus Gruppe 291,5 19 29 Fischer-Appelt 262,5 20 - Melting Elements 218 21 20 Scholz & Friends 203 22 23 UDG United Digital Group 202 23 - MEC 183 24 - Elbkind 179 25 22 Wysiwyg Software Design 176 26 - Deutsche Telekom 160 27 25 Philipp und Keuntje 157 28 - Dunckelfeld 143 29 - Neue Gestaltung 123 30 - M.I.R. Media 118

Quelle: BVDW (*Die Agenturen treten bei Awards als eine Agenturmarke auf und reichen ihre Arbeiten gemeinsam ein. **Razorfish und Sapient Nitro sind inzwischen zu Sapient Razorfish verschmolzen.)

„Uns fehlt nach wie vor eine gewisse Lässigkeit. Und wir müssen kreatives Storytelling noch besser mit den technologischen Möglichkeiten, die bereits vorhanden sind, verschmelzen." Stefan Mohr

Insgesamt gewann Serviceplan in der vergangenen Award-Saison mit rund 20 verschiedenen Projekten mehr als 80 Kreativpreise in unterschiedlichen Digitalkategorien. Entstanden sind die preisgekrönten Arbeiten im Auftrag von Kunden wie Sky, Deutscher Anwaltverein und Epiphone sowie in Eigenregie (letzteres gilt für die App "WhatsGerman").Von einer derart erfreulichen Bilanz sind die kreativen Wettbewerber weit entfernt. Es fällt dennoch auf, dass sie eine breitere Klaviatur bespielen. Beibeispielsweise reicht das Spektrum preisgekrönter Arbeiten von der App ("Der Tag" für die "FAZ") bis zum digitalen Bewegtbild ("Inferno" für Falter)., Vorsitzende des Fachkreises Fullservice-Digitalagenturen im BVDW, stellt fest, "dass inzwischen alle digitalen Kanäle genutzt werden und die Bandbreite definitiv gestiegen ist". Ihr Vize im Verband,, teilt ihren Optimismus nur bedingt. Zum Status quo der deutschen Digitalkreation sagt der Geschäftsführer von JvM/Next Alster: "Uns fehlt nach wie vor eine gewisse Lässigkeit. Und wir müssen kreatives Storytelling noch besser mit den technologischen Möglichkeiten, die bereits vorhanden sind, verschmelzen."Wie im Vorjahr wird das Ranking von klassisch geprägten Kreativagenturen dominiert. Eine Ausnahme bildet. Die frühere Samsung-Inhouse-Agentur war in der Vergangenheit nicht eben für kreative Exzellenz bekannt. Das scheint sich gerade nachhaltig zu ändern. Im BVDW-Kreativranking stand sie vor zwei Jahren auf Platz 20, 2016 reichte es für Position 7 und jetzt ist sie in die Top 3 vorgedrungen. Kreativchefkann sich noch mehr vorstellen: "Nächstes Jahr Platz 2 wäre schon ein erstrebenswertes Ziel. Aber darauf arbeiten wir sicherlich nicht zwanghaft hin."Cheil hat sich zuletzt sehr intensiv mit dem Thema Virtual Reality auseinandergesetzt. Von den insgesamt sieben verschiedenen Punkten, die bei Kreativwettbewerben überzeugen konnten, sind vier im VR-Bereich angesiedelt. "Während andere noch mit dieser Technologie experimentieren, machen wir damit schon große Kampagnen", so Rudolf.Herbener bescheinigt dem Thema VR ebenfalls großes Potenzial, wenngleich die Branche hier noch am Anfang stünde. Wichtige Themen für 2017 seien außerdem Influencer- und Realtime-Marketing, Data Driven und Programmatic Creativity. "Diese Trends müssen wir mehr denn je mit Storytelling kombinieren", ergänzt. bu