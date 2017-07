BSS Brand Communication Andreas Rauscher wird zum Geschäftsführer ernannt

Andreas Rauscher steigt zum Geschäftsführer bei BSS Brand Communication auf Foto: BSS Brand Communication

Die Bietigheimer Agentur BSS Brand Communication beruft Andreas Rauscher in die Geschäftsführung. Der 39-Jährige kam 2014 als Geschäftsleiter Beratung zu dem Unternehmen und war in dieser Funktion verantwortlich für die Bereiche New Business und Business Development. Kurze Zeit später wurde er Prokurist und stieg zum stellvertretenden Geschäftsführer auf. Jetzt folgt der nächste Schritt.