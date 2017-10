BMW K 1600 B So inszeniert VCCP Berlin den amerikanischen Roadtrip-Traum

BMW Motorrad und VCCP Berlin brechen auf zu einem Roadtrip. © BMW Motorrad

Zur Einführung der neuen K 1600 B - kurz "Bagger" - startet BMW Motorrad jetzt eine Launchkampagne unter dem Motto "It’s not about where you came from, but where you are going next". Darin geht es um einen Roadtrip zwischen San Francisco und Reno, der in diversen Filmen dokumentiert wird.