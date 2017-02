BDU-Präsident zur Übernahme von Sinner Schrader "Wir rechnen mit weiteren Deals dieser Art"

Wettbewerb zwischen Unternehmensberatungen und Agenturen gibt es in Teilbereichen des Marketings ja schon länger. Durch die digitale Transformation, die viele neue Möglichkeiten eröffnet, hat sich die Situation noch einmal verschärft. Jeder versucht, seine Claims abzustecken.Das mag früher an der einen oder anderen Stelle so gewesen sein, hat mit der heutigen Realität aber nichts zu tun. Die Zusammenarbeit ist viel entspannter und selbstverständlicher geworden, auch wenn man hier und da konkurriert. Beide Seiten haben ihre tradierten Vorstellungen und Vorurteile über Bord geworfen.Beratungsfirmen setzen sich intensiv mit digitalen Geschäftsprozessen auseinander. Und zwar mit der gesamten Prozesskette, nicht nur mit Marketing und Kommunikation. Dabei gehört es immer häufiger zu den Anforderungen, dass sie ihre strategischen Empfehlungen auch umsetzen. Heute verlangen Vorstände von Beratungen konkrete Vorschläge, wie sich ihre Konzepte realisieren lassen und in der Praxis aussehen. Deshalb sind Agenturen, die ihren Schwerpunkt in der Entwicklung und Gestaltung digitaler Produkte und Services haben, ein interessantes Übernahmeziel.Nein. Unternehmensberatungen haben in der Regel einen höheren Professionalisierungsgrad und höhere Qualitätsstandards als Agenturen. Hinzu kommt: Vorwärtsintegration, also die Verlängerung der Wertschöpfungskette, ist leichter als Rückwärtsintegration, also der nachträgliche Aufbau einer strategischen Beratungskompetenz, die vorgelagert ist. Außerdem haben die meisten Agenturen weniger gute Zugänge in die Vorstandsetagen. Ich glaube also, dass sie sich bei der Ausweitung ihres Geschäfts strukturell schwerer tun als Beratungsfirmen.Es gibt Beispiele für solche Engagements, beispielsweise im PR-Bereich. Aber generell glaube ich, dass die Investitionen der Beratungen vor allem in den Digitalsektor gehen werden. Das hat mehr mit unserem Kerngeschäft zu tun. Nicht zuletzt wegen der Nähe zum Thema Messbarkeit, das für unsere Arbeit sehr wichtig ist.Definitiv. Wir rechnen mit weiteren Deals dieser Art. Die Aufgabenfelder wachsen immer enger zusammen. Dafür müssen sich die Beratungsfirmen aufstellen, auch durch Zukäufe.Die Zusammenführung unterschiedlicher Unternehmenskulturen ist bei jeder Übernahme ein wichtiges Thema – auch bei Beratungen und Agenturen, aber eben nicht nur dort. Es gilt, was überall sonst auch gilt: Man muss Freiräume lassen und gleichzeitig genau darauf achten, welche Werte zusammenpassen und welche nicht.Nach meiner Erfahrung haben Beratungen in der Regel deutlich weniger Probleme, High Potentials zu finden und an sich zu binden als Agenturen. Neben der anderen Gehaltsstruktur hat das auch mit Fragen des Recruitments zu tun. Bei uns werden Praktikanten und Berufseinsteiger nicht eingestellt, um Geld mit ihnen zu verdienen, sondern wir versuchen, sie an unser Business heranzuführen und dafür zu begeistern.Interview: mam