BBDO Wer "Help Tracks" streamt, spendet für einen guten Zweck

"Gutes tun durch Nichtstun": Mit diesem Spruch werden die "Help Tracks" beworben Foto: BBDO

Kostenlos Musik hören und dabei automatisch Gutes tun - das ermöglichen jetzt die sogenannten "Help Tracks". Für jeden Song der Aktion, der auf Spotify, Deezer und Co gestreamt wird, fließt eine Lizenzgebühr aus den Abonnementeinnahmen der zahlenden Nutzer an einen guten Zweck. Die Idee setzte BBDO Berlin gemeinsam mit der Audioproduktion German Wahnsinn aus Hamburg und dem Spendenportal Help Direct um.