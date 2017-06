BBDO Germany Senior Partner Peter Strieder steigt bei Ketchum Pleon aus

Peter Strieder will sich künftig um eigene Projekte kümmern Foto: Ketchum Pleon

Die PR-Agentur Ketchum Pleon und ihr langjähriger Senior Partner Peter Strieder gehen getrennte Wege. Der heute 65-Jährige war seit 2004 im Bereich Public Affairs für die BBDO-Tochter tätig. Jetzt zieht er sich aus dem operativen Agenturgeschäft zurück und will sich auf eigene Projekte konzentrieren. Die Zusammenarbeit mit Ketchum Pleon endet zum 31. Juli - in bestem Einvernehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.