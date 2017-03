BBDO Düsseldorf Gordon Euchler kommt als Head of Planning

Gordon Euchler wechselt von Ogilvy zu BBDO Foto: BBDO

Die Agentur BBDO Düsseldorf verstärkt die Führung ihres Strategie-Teams. Als Head of Planning kommt am 1. April der bisherige Ogilvy-Mann Gordon Euchler an Bord. Die Omnicom-Tochter hat die Position extra für den Neuzugang geschaffen. Der 39-Jährige berichtet an Chief Strategy Officer Sue Nisbet.