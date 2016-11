BBDO Caroline Hunt kommt als Executive Producerin von Red Bull Media House

Caroline Hunt verstärkt die Produktionsabteilung von BBDO in Düsseldorf Foto: Screenshot Youtube

BBDO baut seine Produktions-Expertise am Düsseldorfer Standort aus: Caroline Hunt kommt von Red Bull Media House und nimmt bei der Agentur die Position der Executive Producerin ein. Bei ihrem vorherigen Arbeitgeber war die 42-Jährige in Salzburg und London in den letzten drei Jahren als Senior Development Producer Bewegtbild-Content für Red Bull TV zuständig.