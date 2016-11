BBDO Berlin Philipp Schwartz verantwortet die strategische Planung

Philipp Schwartz wechselt von GGH Mullen Lowe zu BBDO Berlin Foto: BBDO

Das Berliner Büro von BBDO bekommt ab Februar 2017 einen eigenen Strategiechef. Als Head of Strategic Planning kommt Philipp Schwartz an Bord. Die Position wurde für ihn neu geschaffen. Der 33-Jährige wechselt von der Hamburger Agentur GGH Mullen Lowe, wo er in der gleichen Funktion tätig war. Vorherige Stationen von Schwartz waren Jung von Matt und Grabarz & Partner.