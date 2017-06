Axel Springer Jung von Matt gelingt offenbar auch Comeback bei "Bild"

Eine Bestätigung dafür ist bislang allerdings weder von Kunden- noch von Agenturseite zu bekommen. Die Agentur verweist an den Auftraggeber, dort teilt ein Sprecher mit, dass ihm zu einer solchen Kampagne nichts bekannt sei. Jung von Matt hatte das Flaggschiff der "roten Gruppe" von Axel Springer bereits bis Ende 2014 betreut - 20 Jahre lang. An dem seinerzeit ausgerufenen Pitch nahm die Agentur nicht teil.Den Zuschlag erhielt VCCP. Deren Ära bei "Bild" endete allerdings schon wieder Ende vorigen Jahres mit der Ankündigung von Verlagsgeschätsführerin Donata Hopfen, künftig auf eine Leadagentur zu verzichten und nur noch projektbezogen mit Agenturen zusammenzuarbeiten.Eins dieser Projekte konnte sich Jung von Matt bereits sichern. Ebenfalls vom Ableger JvM/Havel wurde die Markteinführung der täglichen "Fußball Bild" begleitet. Jetzt stehen die Werber offenbar vor der Rückkehr beim Hauptblatt. Zu den anderen Agenturen, mit denen die Zeitung aktuell zusammenarbeitet, gehören The Brand Orchestra ( Kiosk-Kampagne zum 65. Geburtstag von "Bild" ), Dieckert Schmidt (insbesondere regionale Kampagnen) und Ogilvy & Mather ("BamS"). mam