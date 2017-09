Awards Famab und Deutscher Marketing Verband vergeben ihre Preise am selben Tag

Gewinner beim Famab Award 2016 Foto: Famab

Wer sich für die Leistungsschau der Eventbranche (Famab Award) und den Deutschen Marketing Tag interessiert, hat in diesem Jahr ein Problem. Denn beide Veranstaltungen finden am selben Tag statt. Sowohl Famab als auch Deutscher Marketing Verband (DMV) wollen ihre Preise am 23. November vergeben. Während sich die Eventbranche in Ludwigsburg trifft, lädt der DMV nach Frankfurt ein.