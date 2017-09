Autovermietung Ogilvy begleitet Markteinführung von Mercedes-Benz Van Rental

Bei der deutschen Ogilvy-Gruppe herrschte zuletzt Unruhe. An der Spitze gab es einen Wechsel, der wichtige Kunde Allianz hat den Verzicht auf das Leadagentur-Modell erklärt und einen Pitch um den deutschen Etat ausgerufen. Jetzt meldet die WPP-Tochter einen Etatgewinn: Die Frankfurter Niederlassung begleitet die Markteinführung von Mercedes-Benz Van Rental, einem voriges Jahr etablierten Service des Stuttgarter Autobauers.

Unter der neuen Marke bietet das Unternehmen gewerblichen Transporterkunden flexible Mietangebote, die von 24 Stunden bis zu mehreren Monaten reichen. Die dazugehörige Kampagne hat ein Team um den Frankfurter Standortkreativchef Björn Bremer entwickelt. Der Auftritt steht unter dem Motto "So mietet man jetzt" und ist ab Herbst zu sehen. Das Paket umfasst Printwerbung, Out of Home, Online-Maßnahmen und Aktionen im Handel. Die von der Agentur entwickelte Website vanrental.de ist bereits freigeschaltet.

"Eine neue Marke einzuführen und dann auch noch für Mercedes-Benz Van ist eine tolle Herausforderung und große Freude", sagt CCO Bremer. Für die Kreation sind unter ihm Peter Römmelt, Hendrik Frey, Bent Kroggel und Sebastian Kamp verantwortlich. Für die Beratung des Kunden sind Yves Rosengart und David Henkel zuständig. mam