Autoetats BMW engagiert Serviceplan für weltweite Aftersales-Kommunikation

Vorige Woche konnte das Team um die beiden Serviceplan-Geschäftsführer Florian Strauss und Till Hohmann den Etat des Maschinenbauers. Jetzt gibt es den nächsten Erfolg für die von ihnen geführte Einheit Campaign 1. Der Autobauer BMW, mit dem die Serviceplan-Gruppe bereits in verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeitet, hat seinen Aftersales-Etat an die inhabergeführte Gruppe vergeben.