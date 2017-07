Auslandsgeschäft Serviceplan International baut das Management aus

Die Führung von Serviceplan International um Geschäftsführer Markus Noder Foto: Serviceplan

Die Agenturgruppe Serviceplan will ihre internationalen Aktivitäten forcieren. Dazu baut sie das Management des Geschäftsbereichs aus, in dem das Auslandsgeschäft gebündelt ist. Neu an Bord ist Stefan Krötz, der als Chief Digital Media Officer International das standortübergreifende Angebot in Bereichen wie Performance Marketing und Programmatic Advertising ausbauen soll. Der 43-Jährige kommt von Ad Audience. Davor war er für Seven-One Media tätig.