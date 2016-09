Ausbildungsprogramme Heike Lorenz ist Direktorin der JvM Academy

Heike Lorenz leitet ab sofort die JvM Academy Foto: Jung von Matt

An der Spitze der JvM Academy gibt es einen Wechsel. Simone Ashoff, die seit dem Start des Kreativ-Ausbildungsprogramms von Jung von Matt im Jahr 2014 an der Spitze stand, übergibt ihre Aufgaben an Co-Gründer Jean-Remy von Matt und Heike Lorenz. Lorenz wird die Schule ab sofort als Direktorin leiten. In dieser Funktion erstellt sie das Curriculum für die Ausbildung, plant den Einsatz der Dozenten und begleitet den laufenden Ausbildungsbetrieb, der im kommenden Monat den dritten Jahrgang aufnimmt.