Audi So sieht das neue Corporate Design aus

Mit dem neuen Design stellt Audi die Einheitlichkeit seines Markenauftritts in analogen und digitalen Medien sicher Foto: Audi

Audi verpasst sich ein neues Erscheinungsbild in digitalen und analogen Medien. Gemeinsam mit Strichpunkt, die der Autobauer bereits Anfang 2015 als neue CI-Agentur an Bord holte, sowie KMS Team und der KMS-Tochter Blackspace will man das Corporate Design der Marke künftig nach einer "Digital First"-Maxime ausrichten. Das bedeutet, dass medienübergreifende Gestaltungsprinzipien für Analog und Digital künftig ganzheitlich gedacht und interdisziplinär entwickelt werden.