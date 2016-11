Art Directors Club für Deutschland Jung von Matt realisiert Kampagne zum Festival / Erste Sprecher für den ADC-Kongress stehen fest

Technologie und Kreation müssen stärker zusammenarbeiten, fordert ADC-Präsident Stephan Vogel bei der heutigen Pressekonferenz zum ADC Festival 2017. Im vermeintlichen Widerspruch dazu steht das Motto des ADC-Kongresses 2017: "Creativity beats Technology". Was denn nun, Kooperation oder Kampf? Beides, erläutert Vogel, schließlich dreht sich beim Art Directors Club für Deutschland in den nächsten zwei Jahren alles um das Motto "Disrupting Deutschland". Und wer wahrhaft disruptiv sein will, muss dazu bereit sein, gegen Widerstände kämpfen.

Genau dieses Motto greift auch die Kampagne zum ADC Festival auf, die von Jung von Matt entwickelt wurde. Die ersten beiden Motive zeigen junge Menschen mit einer Art Kriegsbemalung, die an die Masken von mexikanischen Lucha Libre Kämpfern angelehnt ist. Sie fordern damit alle potenziellen ADC-Teilnehmer auf, mit ihren besten Arbeiten in den Ring zu steigen – sprich: am ADC-Wettbewerb teilzunehmen.

Motiv aus der ADC-Kampagne 2017 von Jung von Matt (Bild: ADC)

Dort gibt s dieses Jahr vor allem einige Neuerungen in den digitalen Kategorien. So werden etwa die Kategorien "Data Driven Creativity", "Immersive Medien" und "Games Advertising" eingeführt. Die Bereiche Mobile und App werden getrennt. Der Bereich "Digitale Medien Craft" wird um die Unterdisziplinen "Use of Data" und "Targeting" erweitert. Die Sparte "Brandend Content/PR" erhält die Unterkategorie "Brandend Entertainment". Mehr dazu hier Neuigkeiten gibt es auch zum Thema ADC Kongress. Hier stehen inzwischen die ersten Sprecher fest. Mit dabei sind beispielsweise "Bild"-Herausgeberund der Creative Plannervon McCann in Japan, der mit dem ersten Roboter-Kreativdirektorfür Schlagzeilen sorgte. Außerdem auf der Referentenliste: Der Digitalgründer, Co-CEO des Lifestyle-Portals Refinery29 sowie, CEO und Gründer von Top Line Marketing Consulting. Der Ex-Marketing-Manager von Colca-Cola feiert derzeit in den USA große Erfolge mit seinem Buch "MARTketing – The Heard and the Brain of Branding."Das ADC Festival 2017 findet vom 10 bis 12. Mai 2017 in Hamburg statt. Termin für den ADC Kongress und die Award Show sind der 11. Mai. bu