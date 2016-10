Art Directors Club Hans-Joachim "Bulle" Berndt verpasst Einzug ins Präsidium auch beim 2. Anlauf

Während die Fachvorstände des Art Directors Club für Deutschland (ADC) bereits vor einigen Wochen gewählt wurden, stehen nun auch die Sektionsvorstände fest - lediglich Stuttgart muss noch abstimmen. Wichtigstes Ergebnis: Filmhaus-Chef Hans-Joachim Berndt hat auch im 2. Anlauf den Einzug ins Präsidium verpasst.

Das Rennen zwischen der bisherigen Berliner Sektionschefin Britta Poetzsch (Ogilvy) und ihm endete mit 59 Stimmen für Poetzsch für 35 für Berndt. Außerdem hatte Mate Steinforth (Sehsucht) für das Amt kandidiert. Er erhielt 17 Stimmen.

Während in Berlin ein echter Wahlkampf tobte, fielen die Entscheidungen in den anderen Sektionen recht unspektakulär zugunsten der bisherigen Sektionsvorstände aus: In Frankfurt stimmen die Mitglieder einstimmig für(Voss + Fischer), in Hamburg, Düsseldorf und München wurden(Jung von Matt),(Freelancer) und(Freelancer) mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt. Die Stuttgarter ADC-Mitglieder stimmen heute Abend ab. bu