Arbeitsmarkt Kontakter sind begehrt wie nie

Kontakter können sich derzeit vor Jobangeboten offenbar kaum retten. Das legt jedenfalls eine aktuelle Auswertung von Jobrapido nahe. Auf der deutschen Website der nach eigenen Angaben weltgrößten Stellensuchmaschine gibt es derzeit für kein Berufsprofil so viele Angebote wie für den Kontakter.

Jobangebote nach Beruf auf Jobrapido

Quelle: Jobrapido

Wer als Kontakter in der Werbebranche arbeitet und einen neuen Job sucht, der hat derzeit die Qual der Wahl. Satte 152.373 Stellenangebote sind derzeit allein auf Jobrapido.de ausgeschrieben. Kein anderer Berufszweig kann damit mithalten. So landen Pfleger mit gut 99.656 Angeboten auf Rang 2, gefolgt von Sozialarbeitern (70.075), Elektrotechnikern (55.545), Briefzustellern (54.545) und Netzwerkern (52.526).Dass in Vertrieb, Marketing und Agenturen derzeit besonders viele Stellen zu besetzen sind, liegt auch daran, dass neben Kontaktern auch Marketing-Fachleute gesucht werden. Derzeit zählt Jobrapido in diesem Bereich 47.166 offene Stellen - damit sind Marketer etwas gefragter als Designer mit 46.588 und Kaufmänner mit 44.542 offenen Stellen.Am größten ist die Personalnot in München. In der bayerischen Landeshauptstadt sind derzeit insgesamt mehr als 74.652 Stellen ausgeschrieben. Auf Rang 2 liegt Frankfurt am Main mit 35.869 Jobangeboten, gefolgt von Stuttgart (33.558), Köln (25.484) und Düsseldorf (21.968). Dicht aufeinander folgend komplettieren die Städte Hannover (18.638), Dresden (15.484), Nürnberg (14.413), Karlsruhe (12.756) und Leipzig (12.051) die Top 10.Jobrapido ist die nach eigenen Angaben weltweit führende Suchmaschine für Stellenangebote. Das 2006 in Mailand gegründete Unternehmen, das seit April 2014 zur Symphony Technology Group (STG) gehört, listet monatlich etwa 20 Millionen Jobs, verzeichnet im selben Zeitraum 35 Millionen individuelle Nachfrager und verfügt insgesamt über mehr als 70 Millionen registrierte Nutzer. mas