Angriff der Beratungsfirmen Deloitte Digital schnappt sich Kreativagentur Acne

Bild: Sinner Schrader Mehr zum Thema Digitalagenturen Accenture schluckt Sinner Schrader

, das zum Kaufpreis keine Angaben macht, hat mitviel vor. Die auf Storytelling spezialisierte Agentur, die Kunden wie Ikea, Telenor, Max, H&M und Spotify betreut, soll unter dem Dach der auf digitale Kreation und Beratung spezialisierten Tochterangesiedelt werden. Der Name Acne soll erhalten bleiben, dasselbe gilt für die beiden Chefs. Executive Chairman Victor Press bleibt ebenso an Bord wie CEO David Olsson.Deren Todo-Liste wird auf absehbare Zeit ziemlich voll sein, denn Acne soll in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Deloitte Digital will nach eigenen Angaben "substantiell" in den Ausbau der Agentur investieren - vor allem in Personal.So soll die Agentur, die derzeit eigene Standorte in Stockholm, Berlin, London und Paris unterhält, unter anderem 80 neue Mitarbeiter bekommen - die Hälfte davon in Großbritannien. Damit wird sich die Zahl der Mitarbeiter auf insgesamt 160 verdoppeln. Für die Insel wurde mit Andy Sandoz auch ein neuer Chief Creative Officer verpflichtet, der die Offensive im Vereinigten Königreich vorantreiben soll.In Deutschland wurde Acne vor sieben Jahren als reiner Digital-Dienstleister gegründet, der weniger direkt für Unternehmen, sondern vor allem als Sub-Dienstleister für Agenturen wie Heimat, Kolle Rebbe und Saatchi & Saatchi tätig ist. Spätestens mit der Verpflichtung des früheren Markenfilm- und Cobblestone-Managersals Deutschlandchef vor vier Jahren stellte sich Acne hierzulande breiter auf. Inzwischen haben die Berliner auch Content Marketing und Werbefilme im Angebot."Die Akquisition von Acne ist ein wichtiger Schritt, um mit Deloitte Digital die gesamte Bandbreite an Kreativ-Dienstleistungen anbieten zu können", sagt EMEA-Chef. Die Verknüpfung der Daten- und Technologie-Expertise von Deloitte mit dem Kreativ-Knowhow von Acne werde den künftigen Partnern ermöglichen, Kunden beim Markenaufbau im Digitalzeitalter substanziell zu unterstützen. Acne-Chef Victor Press teilt diese Einschätzung. "Unsere Kunden fragen verstärkt nach einer Kombination von Datenanalyse und Kreativität", so Press. Gemeinsam mit Deloitte sei Acne dazu in der Lage, Kunden ein hoch relevantes Angebot zu unterbreiten.Acne ist nicht der erste Zukauf von Deloitte im Agenturmarkt. Erst kürzlich hatte das Beratungshaus die Londoner Designschmiede Market Gravity übernommen. Zuvor hatte Deloitte die US-Agentur Heat und den Stockholmer Dienstleister Mobiento gekauft.Auch andere Beratungshäuser versuchen im Agenturmarkt Fuß zu fassen. So hat Accenture neben Sinner Schrader bereits im Juni 2016 die auf digitale Transformation spezialisierte Consultingfirma D-Group übernommen , im November schluckte Accenture zudem die Londoner Agentur Karmarama . Auch IBM hat im vergangenen Jahr mit Aperto und Ecx.io gleich zwei Digitalagenturen gekauft . McKinsey hatte sich im Jahr 2015 die Agentur Lunar, Capgemini die Agentur Idean geschnappt. mas