Aktion Mensch Kolle Rebbe kämpft mit Quiz-Format gegen Vorurteile

Die Aktion Mensch und Kolle Rebbe bringen eine neue Online-Kampagne an den Start: Im Mittelpunkt des Auftritts unter dem schlichten Motto "Gemeinsamkeiten" stehen fünf Filme im Quiz-Format, die Vorurteile gegenüber behinderten Menschen bekämpfen sollen.

Aktion Mensch - Gemeinsamkeiten - Das Quiz #wirgemeinsam

Gemeinsamkeiten - Das Quiz (1) #wirgemeinsam

Wer nicht sehen kann, kann kein Filmkritiker sein. Wer nicht gehen kann, kann auch nicht klettern - es sind Vorurteile wie diese, denen sich die Aktion Mensch mit ihrem Agenturpartner in der Aufklärungskampagne annehmen. Dazu hat Kolle Rebbe ein Quiz-Format entwickelt, das auf ungewöhnliche Weise dokumentieren soll, dass behinderte und nicht behinderte Menschen mehr gemeinsam haben können, als viele denken: In den insgesamt fünf Folgen (siehe Folge eins unten) treten jeweils zwei Menschen - einer mit und einer ohne Behinderung - vor ein dreiköpfiges Rate-Team, das herausfinden soll, was die beiden gemeinsam haben."Interessant ist, dass sich alle Rate-Teams zunächst an ihren Vorurteilen abarbeiten, bis sie allmählich ihren Blick verändern und beginnen, hinter die Behinderung zu sehen und erkennen, was alles möglich ist", erklärt der verantwortliche Kolle-Rebbe-Creative-Directordie Intention der Kampagne.Mit "Gemeinsamkeiten" wollen Agentur und Kunde den Weg fortsetzen, den man mit den beiden Vorgänger-Kampagnen betreten hat und mithilfe von realen Experimenten authentischen Content schaffen, der die Zuschauer fesselt. Im Laufe des Jahres wird die Kampagne auf die Online-Kanäle und sozialen Netzwerke ausgeweitet sowie um Homestory-Content der Protagonisten und Live-Rate-Events ergänzt.Bei Kolle Rebbe zeichnen neben Florian Ludwig noch(Geschäftsführer Kreation),(ECD Art),(Art) und(Text) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurden die Filme vonunter der Regie von. Die Dialog-Maßnahmen verantwortet, die Mediaplanung. Die Musik kommt vonin Amsterdam. tt