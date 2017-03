Airlines Territory Media wird digitale Leadagentur von Sun Express

Neugeschäft für Territory Media: Die Agentur ist ab sofort als digitale Leadagentur für die Fluggesellschaft Sun Express tätig. In dieser Rolle kümmert sich das Team um Geschäftsführer Marcus Hintzen um die Planung und Umsetzung sämtlicher Onlinemedia-Maßnahmen für den deutsch-türkischen Ferienflieger.

Der Auftrag, der nach einem Pitch vergeben wurde, umfasst die Betreuung in europaweit zehn Ländern. Den Kern der Dienstleistung bilden Suchmaschinenmarketing, Partnermanagement und Performance-Kampagnen. Im Rahmen einer neuen Digitalstrategie sollen zudem alle digitalen Kanäle des Kunden synchronisiert und optimiert werden. "Mit unserer Touristik- und Airline-Kompetenz haben wir Sun Express überzeugt", sagt Agenturchef Hintzen.Territory verfügt über langjährige Erfahrungen in diesem Segment. So betreut die Gruner + Jahr-Tochter seit vielen Jahren den Kunden Lufthansa und dessen Kundenmagazin. Dei Kranich-Airline ist auch bei Sun Express an Bord. Die Ferienfluggesellschaft wurde 1989 als Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet, um das Urlaubsland Türkei für den deutschen Tourismus zu erschließen. Unter anderem wegen der politischen Krise in den Beziehungen zur Türkei sind die Buchungszahlen für Urlaubsreisen in dieses Land aktuell stark rückläufig. mam