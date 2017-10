Agenturnetzwerk Dentsu Aegis holt Stefan Drewes als Datenschutzbeauftragten

Momentan ist diein aller Munde. Ob der Datenschutz im Netz künftig verschärft wird, steht allerdings noch nicht endgültig fest. Die Mitarbeiter von Dentsu Aegis Network in Deutschland werden schon jetzt in Sachen Datenschutz extern beraten: Ab sofort steht ihnen der Rechsanwalt Stefan Drewes zur Seite. Der ausgewiesene Spezialist in Sachen Datenschutzrecht soll insbesondere bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unterstützen, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt.

Drewes ist nicht der erste Angestellte bei Dentsu Aegis, der sich um das Thema Datenschutz kümmert: Im Juni fing der Brite Mark Keddie als Global Data Protection Officer für das gesame Netzwerk an. Drewes wird sich dagegen ausschließlich um Fragen kümmern, die hierzulande auftreten."Die DSGVO stellt eine einschneidende Veränderung dar und ist insbesondere für unsere zunehmend datengetriebene Industrie eine große Herausforderung", erklärt, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland. "Dennoch möchten wir sie als Chance begreifen – dafür müssen wir die Verordnung in all ihren Facetten betrachten und die möglichen Auswirkungen für unser Geschäft und das unserer Kunden bewerten. Mit Dr. Stefan Drewes konnten wir dafür einen international anerkannten Datenschutzexperten gewinnen, der nicht nur zu den Besten seines Fachs zählt, sondern auch mit allen relevanten Interessengruppen eng vernetzt ist."Drewes berät als Rechtsanwalt seit mehr als 15 Jahren Unternehmen aus dem In- und Ausland in allen rechtlichen Fragen zum Thema Datenschutz, darunter größere mittelständische Unternehmen und Unternehmensgruppen sowie DAX30-Unternehmen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen Big Data, Predictive Analytics, Dialogmarketing sowie die Umsetzung der DSGVO. Der Jurist ist zudem zugelassener Prüfer für die Bereiche Recht beziehungsweise Technik im Rahmen des ADCERT-Datenschutzsiegels.Darüber hinaus ist er Geschäftsführer und Gründer von DPA Drewes Privacy Advice, einem Beratungsunternehmen für die Umsetzung von Datenschutzbestimmungen, und Mitglied in der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit und der International Association of Privacy Professionals. bre