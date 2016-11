Agentur für Sport- und Lifestyle-kommunikation Ex-Nike-Sprecher Olaf Markhoff und Thamerus PR gründen Sidelines

Olaf Markhoff, bis Anfang des Jahres Kommunikationschef für die DACH-Region und Western Europe bei Nike, steigt bei der Frankfurter PR-Agentur Thamerus PR ein. In diesem Zuge wird die Agentur in Sidelines umbenannt. Für Markhoff ist das Unternehmen kein völlig neues Terrain: Nike gehörte ohnehin zum Kundenstamm von Thamerus PR.

In seinem neuen Job wird sich Markhoff somit ebenfalls um die Kommunikation der Marke kümmern, nur eben nicht mehr als bei dem US-Sportartikler angestellter Mitarbeiter. Bei Sidelines fungiert er neben Agenturgründerals Geschäftsführer und gleichberechtigter Gesellschafter. Für die Agentur arbeiten aktuell zehn Mitarbeiter.Das Portfolio von Sidelines soll aus drei Säulen bestehen: strategische Beratung in der Markenkommunikation - darunter fallen die Bereiche Brand- und Produkt PR, Entwicklung von Markenstrategien und Umsetzung von Live Communication oder Sponsorships -, strategische Positionierung von Marken, Vereinen und Persönlichkeiten sowie verschiedene Bereiche der Unternehmenskommunikation. Neben Nike stehen weitere Sportmarken wie Kettler und Wilson sowie Ferrero auf der Kundenliste."Unsere Kernkompetenz liegt in der wirkungsvollen und langfristigen Kommunikation von Marken, Vereinen und Persönlichkeiten - basierend auf der Entwicklung konsistenter, nachhaltiger Strategien und einem profunden Consumer- Insight. Am Ende entscheidet der Konsument", so Markhoff über seine neue Aufgabe.Thamerus fügt hinzu: "Wir haben eine klare Positionierung im Sport- und im Lifestylebereich. Unser Ziel ist es, unsere Kunden mit ihren Konsumenten zusammenzubringen. Das tun wir vor allem mit Inspiration, umfassender Kenntnis des Marktes und digitaler Responsivität. Wir bauen eine langfristige Beziehung auf, die auf gegenseitiger Inspiration basiert." ire