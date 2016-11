Agentur-Gehälter Nur Geschäftsführer und Kreativchefs verdienen ordentlich

Am meisten streicht in Werbeagenturen der Geschäftsführer ein. Wer es in diese Position geschafft hat, darf jährlich im Schnitt 109.130 Euro brutto mit nach Hause nehmen. Damit liegt das Durchschnittsgehalt der Agenturchefs leicht unter dem, was Führungskräfte über alle Branchen hinweg

Gehälter in Werbeagenturen im mittleren Management verdienen (105.000 Euro).Auf der oberen Führungsebene hat Kienbaum nach der Analyse von 11.000 Positionen eine durchschnittliche Vergütung von 166.000 Euro ermittelt. Quelle: Gehalt.de Das zweithöchste Gehalt in Werbeagenturen geht an Kreativdirektoren, die jährlich knapp über 80.000 Euro einstreichen können und andere Beschäftigte laut der Untersuchung von Gehalt.de deutlich hinter sich lassen. So nehmen PR-Manager und Controller im Schnitt rund 40.000 Euro mit nach Hause, Projektmanager und Marketingmanager liegen mit 38.672 Euro beziehungsweise 38.451 Euro knapp dahinter.



