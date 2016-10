Agentur-Comeback Michael Frank wird Geschäftsführer bei Pilot Hamburg

Michael Frank startet sein Comeback bei Pilot Hamburg Foto: Pilot

In der Branche ist er kein Unbekannter, nun will Ex-Plan.Net-Chef Michael Frank in der Agenturszene wieder ganz vorne mitmischen. Der 49-Jährige ist ab sofort Geschäftsführer bei Pilot Hamburg.