Accenture Beratungsunternehmen übernimmt Londoner Agentur Karmarama

Karmarama, das auf die Entwicklung von klassischen Werbekampagnen, datengetriebenem Content und Mobile-Plattformen spezialisiert ist, wurde 2000 gegründet und arbeitet für Kunden wie BBC, Honda, Confused.com und Unilever. Künftig sollen(Executive Chairman),(Chief Executive Officer),(Chief Strategy Officer) und(Chief Creative Officer) zusätzlich zu ihren Aufgaben bei Karmarama Führungspositionen bei Accenture Interactive übernehmen und die Unit in Kreativ- und Strategiefragen in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und Lateinamerika (EALA) beraten.Durch die Übernahme will Accenture Interactive in erster Linie seine Digitalkompetenz stärken und seinen Kunden Customer Insights und kreative Omnichannel-Lösungen liefern. Zudem soll der Deal laut offizieller Mitteilung auch Karmarama zu neuem Wachstum verhelfen. Bislang beschäftigt die Agentur rund 250 Mitarbeiter.Ein weiteres Ziel von Accenture Interactive ist es, sich durch die Übernahme von Konkurrenten wie IBM und Deloitte, das im Februar die US-Agentur Heat gekauft hatte, absetzen, die immer stärker in Kreativagenturen investieren, um selbst Kommunikationsmaßnahmen für die Kunden entwickeln und sich in kreativen Fragen beraten zu lassen."Karmarama wird Teil der weltweit größten Digitalagentur werden und uns dabei helfen, unsere globalen Fähigkeiten in Sachen User Experience, Marketing, Content und Commerce um Kreativität und Mobile-Expertise zu erweitern", sagt Accenture-Interactive-Chef. Das solle dem Unternehmen dabei helfen, sich immer mehr zu einer neuen Art von Agentur - sogenannten "Experience-Architekten" - zu transformieren. tt