About You Wie Labamba Clubgänger am Türsteher vorbei schleust

Anfang Oktober legte Labambaden ersten Social-Media-Aufschlag für About You hin. Nun ziehen die Kreativen mit einem zweiten Viral-Stunt nach - in dem es jedoch etwas ruhiger zugeht. Die Message: Mit dem Style des Online-Fashion-Anbieters kommen Clubgänger an jedem Türsteher vorbei.

ABOUT YOU - So kommst Du in jeden Club! #WillkommenImClub #LikeABoss #JedesTeilDeinStyle



Bild: HORIZONT Mehr zum Thema Dojo, Labamba, RCKT und Co Das sind die 22 heißesten Agenturen Deutschlands

In dem 80-sekündigen Spot ist ein Stylisten-Team zu sehen, das im Berliner Nachtleben Clubgänger abfängt, die vom Türsteher abgelehnt wurden. In gewohnt jugendlichem Slang wird deshalb die Frage eingeblendet: "Du kommst nicht in Club?" Um prompt die Lösung anzubieten: ein Umstyling. Die vom Türsteher abgelehnten Party-Animals werden dafür in ein Ankleidezimmer gefahren und tauschen dort langweiliges Polo-Shirt gegen Hipster-Hemd oder ausgelatschte Treter gegen neue Chucks. Mit Erfolg: Dieses Mal hat der Türsteher keine Probleme mit den jungen Frauen und Männern.Laut Labamba-Geschäftsführer Felix Schulz ist der Spot authentisch, bei den umgestylten Personen handele es sich nicht um Schauspieler. Der Film ist, genauso wie sein Vorgänger , darauf ausgelegt, möglichst weite Verbreitung in den sozialen Netzwerken zu finden und Klicks zu generieren, um die Markenbekanntschaft der Otto-Tochter About You zu steigern und die junge Zielgruppe zu erreichen. Seit der Veröffentlichung auf Facebook am Sonntag um 13 Uhr sind etwa 3,4 Millionen Aufrufe erzielt worden.Regie für den Film führte Labamba-Chef Felix Schulz zusammen mit. Verantwortlich für die Kamera zeichnet, die Produktion übernahmsteuerte den Soundtrack bei, der extra für den Spot produziert wurde.Labamba setzte sich 2015 im Pitch um About You durch. Serviceplan schaffte im zweiten Anlauf den Einstieg und ist seither Partner für die klassische Kommunikation, während sich Labamba um virale Kampagnen und Social Media kümmert. ron