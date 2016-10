ADC of Europe Ogilvy räumt den Grand Prix mit "Mein Kampf gegen Rechts" ab

"Mein Kampf - gegen Rechts" sahnt ab Foto: Ogilvy

Ein großer Abend für das Berliner Ogilvy-Team: Die Agentur wurde vergangenes Wochenende beim ADC of Europe in Barcelona mit dem Grand Prix geehrt. Die höchste Auszeichnung des Kreativwettbewerbs ging an das Buchprojekt "Mein Kampf gegen Rechts" und die dazugehörigen kommunikativen Maßnahmen. Kunde ist der Verein Gesicht Zeigen!, der sich für ein weltoffenes Deutschland einsetzt und gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt kämpft.