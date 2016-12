ADC Junior Wettbewerb Endspurt mit Tipps der Jury-Chefin Elke Klinkhammer

Die Einsendefrist für den ADC Junior Award ist bis 20. Dezember verlängert. Jury-Chefin Elke Klinkhammer, CCO McCann Worldgroup Germany, hat ein paar Tipps für Nachwuchskreative zusammengefasst, wie sie bei der Jury punkten können.

Was muss eine Nachwuchsarbeit mitbringen, mit der ein Student, Absolvent oder Junior beim ADC-Wettbewerb gewinnen will?Arbeiten, die beim ADC ausgezeichnet werden, überzeugen in erster Linie durch die Idee, ihre Skalierbarkeit und ihre Tragweite. Entscheidend ist, welche Kraft die Idee entwickelt, um beispielsweise Massen zum Umdenken und Handeln zu bewegen, oder ihre Ernsthaftigkeit, ein Problem zu lösen.

Wenn es um die schonungslose Wahrheit geht, die ausdrückt, was die Menschen bewegt, was gesellschaftlich relevant ist und den Zeitgeist aufgreift, dann sollten Ideen vor Mut nur so strotzen.Agenturen, aber auch Hochschulen, können dem Nachwuchs ermöglichen, Erfahrungen zu machen im Umgang mit realen Briefings und echten Problemen. Sie können den Mut fördern, den Status quo herauszufordern und die Unnachgiebigkeit an den Tag legen, eine wirklich kreative Lösung zu finden.Die gute Nachricht ist, Ideen treffen ins Herz oder nicht. Die Strenge kommt dann in der Implementierung und Umsetzung. Und da haben Junioren aufgrund ihrer Erfahrung mehr Spielraum. Dennoch kann ich nur jedem empfehlen, auch in der Umsetzung und Ausarbeitung kreativ und anspruchsvoll zu sein.Es ist natürlich grossartig den Juryvorsitz zu übernehmen und damit ein Zeichen für Frauen zu setzen. Interview: Eva-Maria Schmidt