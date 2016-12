ADC Jan Böhmermann wird Ehrenmitglied

Jan Böhmermann wird Ehrenmitglied des Art Directors Club für Deutschland (ADC). Der Satiriker erhält die Auszeichnung, weil er mit TV-Beiträgen wie "Varoufake", dem Erdogan-Schmähgedicht oder "Ich hab Polizei" immer wieder zeige, "wie Mut und Kreativität die Welt ein kleines bisschen verändern können". Außerdem wird Hans-Christian Schwingen, Chief Brand Officer der Deutschen Telekom, als ADC Kunde des Jahres 2016 ausgezeichnet. Der verstorbene Fotograf Daniel Josefsohn bekommt eine Ehrung für sein Lebenswerk. Die Preise werden im Rahmen der ADC Night of Honour am 23. Februar 2017 verliehen.

Laut der offiziellen Jurybegründung des ADC demonstriere Böhmermann mit seiner Arbeit stets aufs Neue, welche Macht Kreativität haben kann. Die genannten Beiträge aus seiner ZDF-Neo-Show "Neo Magazin Royale" wurden national und international diskutiert, teilweise zum Politikum oder mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet Zudem wirdstellvertretend für die Deutsche Telekom als ADC Kunde des Jahres ausgezeichnet. "Hans-Christian Schwingen ist eigentlich gar kein Kunde, sondern Kreativer. Das macht es nicht einfacher, mit ihm zu arbeiten, aber das Ergebnis ist immer herausragend", heißt es in der Begründung des ADC.Der im August 2016 verstorbene Fotograferhält posthum eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Das langjährige ADC-Mitglied habe "vorgelebt, dass Kreativität unabhängig von Konventionen und massiven körperlichen Einschränkungen (Josefsohn erlitt 2012 einen Schlaganfall und war seither halbseitig gelähmt, Anm. d. Red.) ist." Josefsohn fotografierte unter anderem die legendäre "Miststück"-Kampagne für MTV in den 1990er Jahren. Von 2010 bis 2013 war er als Kreativdirektor der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz tätig.Seit 1979 ernennt Deutschlands größter Kreativklub einmal im Jahr eine Persönlichkeit, die über Jahre hinweg kreative Höchstleistungen erbracht hat, zum Ehrenmitglied. Unter anderem wurden schon Vicco von Bülow, Christoph Schlingensief, Michael Ballhaus, Wim Wenders und Ellen von Unwerth ausgezeichnet. Der Kunde des Jahres wird seit 1984 geehrt, den Titel "ADC Lebenswerk" gibt es seit 2007. tt