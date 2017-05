ADC-Festival McCann startet Social-Media-Offensive mit Behind-the-Scene-Reportern

Interviews mit der Werbeprominenz, Treffen mit Nachwuchstalenten und Einblicke in die Zusammenarbeit von Techies und Kreativen: Das werden Follower der Social-Media-Kanäle des ADC ab dem 10. Mai zu sehen bekommen. Zwei Reporter von McCann übernehmen die Accounts des ADC und lassen so auch Leute am ADC Festival teilhaben, die nicht vor Ort in Hamburg sind.

Als Behind-The-Scene-Reporter werden Leonie Schliesske und Philipp Dolejsky von der PR & Communications Unit der McCann Woldgroup im Einsatz sein. Die beiden sind im Alltag unter anderem für die Social-Media-Arbeit der McCann Woldgroup zuständig und kennen sich daher mit Instagram, Snapchat und Co. aus. Ab dem 10. Mai bespielen sie drei Tage lang die Accounts des ADC, darunter vor allem der Instagram-Kanal adc_germany. Follower bekommen so unter anderem Einblicke in das ADC-Festival, den ADC Junior Tag und den ADC Kongress sowie die After Show Party.„Ich freue mich wahnsinnig, beim ADC Festival in die Arbeiten, Motive und Leidenschaften des kreativen Nachwuchses einzutauchen, die Atmosphäre einzufangen und das im Format unserer Generation, via Instagram, rüberzubringen“, sagt Schliesser. Dolejsky ergänzt: „Ich bin gespannt, live mitzuerleben, wie aus Kreativität und Technologie konkrete Arbeiten entstehen. Dabei steht die Interaktion mit den Talenten vor Ort und der Instagram Community im Vordergrund. Wir nehmen sie hautnah überall mit hin und stehen jederzeit Rede und Antwort“.

Dass Schliesske und Dolejsky sich mit Social Media auskennen, weiß auch McCann-Chief Creative Officer Elke Klinkhammer, die in diesem Jahr Vorsitzende des ADC Juior Wettbewerbs ist. „Ich freue mich, dass Leonie und Philipp die ADC Social-Media-Kanäle hijacken und auf ihre eigene Art und Weise das ADC Festival erkunden und jungen Talenten näherbringen werden“, so Klinkhammer. Sie wurde auf die beiden aufmerksam, weil diese mit McCann im letzten Jahr die erste Snapchat-Recruiting-Aktion organisiert haben . Dort konnten sich Interessierte unter anderem direkt über die Foto-App bewerben und haben durch Schliesske und Dolejsky Einblicke in verschiedene Abteilungen von Snapchat bekommen.Unterstützt werden die Reporter beim Festival vom ADC-Presseteam Marc-Pierre Hoeft und Maria Gradl. Auch sie zeigen sich zufrieden mit der Auswahl des Social-Media-Teams und erklären die Absicht hinter der Aktion: „Wir wollen das Interesse des Nachwuchses am ADC wecken und haben uns deshalb für zwei junge, dynamische Nachwuchsreporter, Leonie und Philipp, entschieden“, erklärt Marc-Pierre Hoeft, Leitung Marketing und PR des Art Directors Club für Deutschland. bre