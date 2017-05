ADC-Festival Die HORIZONT-Festivalzeitung als kostenloses E-Paper

Melanie Taylor ist eine der Speaker auf dem ADC Festival Foto: HORIZONT

Themenseiten zu diesem Artikel: ADC-Festival ADC

"Disrupting Deutschland – Creativity beats Technology?!": So lautet das diesjährige Motto des ADC-Festivals in Hamburg. Ob Ingenieure bald Kreativkonzepte schreiben müssen und Art-Directors einen IT-Background benötigen, sind einige der Diskussionsthemen. Etwa eine Woche vor dem Beginn informiert die Festivalzeitung von HORIZONT, die in Kooperation mit der "FAZ" enstanden ist, über Trends, Themen und Termine des ADC-Festivals 2017. Das Heft gibt es jetzt als kostenloses E-Paper zum Download.