ADC Festival 2017 Das große Special zum Kreativ-Spektakel in Hamburg

Beim diesjährigen ADC-Festival geht es disruptiv zu Foto: ADC

Der Countdown läuft: Am 11. Mai zeichnet der ADC in der Hamburger Event-Location Kampnagel die kreativsten Kampagnen des vergangenen Jahres aus. Bevor auf der feierlichen Award-Gala die begehrten Nägel vergeben werden, dreht sich in der Festivalwoche alles um das diesjährige Motto "Disrupting Deutschland – Creativity beats Technology?!" - oder die Frage, wie disruptiv die Ideen „made in Germany“ eigentlich wirklich sind. HORIZONT Online präsentiert in diesem Special alle News und Hintergründe zum ADC-Festival auf einen Blick.