ADC-Favoriten 2017 Das sind die 10 heißesten Nagel-Anwärter

In dieser Woche beginnt das ADC Festival 2017 in Hamburg, das unter dem Motto "Creativity beats Technology?!" steht. Ehe am Donnerstag bei der Awardshow die begehrten Nägel vergeben werden, präsentiert HORIZONT Online schon einmal 10 der aussichtsreichsten Anwärter auf Deutschlands bedeutendsten Kreativpreis.

Die 10 heißesten Nagel-Anwärter im Einzelnen:

1. Teilen

DDB: "Check It Before It's Removed" für Pink Ribbon

2. Teilen

Leo's Thjnk Tank/Salt Works: "Pommeswald" für McDonald's

3. Teilen

Serviceplan: "The First Braille Smartwatch" für Dot Corporation

4. Teilen

Grabarz & Partner: "Lachende Pferde" für Volkswagen

5. Teilen

Edel Rodriguez: "Geköpfte Freiheitsstatue" für Der Spiegel

Das "Spiegel"-Cover mit Trump und der geköpften Freiheitsstatue vom Februar 2017 sorgte für kontroverse Diskussionen (Bild: Edel Rodriguez)

6. Teilen

Heimat: "Project Germany" für Hornbach

7. Teilen

Überground: "Santa Clara" für Lidl

8. Teilen

Grabarz & Partner: "Der Mannschafts-Whopper" für Burger King

9. Teilen

Heimat: "Paintback" für Legacy BLN

10. Teilen

La Red: "Jäm Bot" für Jägermeister



Bild: ADC Mehr zum Thema ADC Festival 2017 Das große Special zum Kreativ-Spektakel in Hamburg

Keine Frage: Unter den Arbeiten, die beim ADC abräumen werden, werden auch in diesem Jahr einige sein, die schon bei internationalen Kreativwettbewerben ausgezeichnet wurden - wie "Check It Before It's Removed" vonfür Pink Ribbon, "The First Braille Smartwatch" vonfür Dot Corporaion oder die "Lachenden Pferde" vonfür Volkswagen. Gute Chancen dürfen sich auchmit dem "Pommeswald"-Film für McDonald's undmit der "Santa Clara"-Kampagne für Lidl.Zusammengestellt von Bärbel Unckrich und Tim Theobald