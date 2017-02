ADC Digital Experience Kreativclub launcht neuen Kongress für Digitale Trendthemen

Die ADC Digital Experience feiert im Juni Premiere in Düsseldorf Foto: ADC

Der Art Directors Club für Deutschland kündigt einen weiteren Kongress-Ableger an: Am 8. Juni findet in Düsseldorf die erste ADC Digital Experience statt. Der eintägige Kongress fokussiert digitale Trendthemen wie Virtual Reality, immersives Storytelling und Data Driven Creativity.