13. Gehalt Werber sind beim Weihnachtsgeld die Gelackmeierten

Ende kommender Woche ist Heiligabend - damit beginnt spätestens jetzt der Endspurt beim Christmas-Shopping. Der eine oder andere zusätzliche Euro auf dem Konto wäre da äußerst hilfreich. Doch in den Genuss von Weihnachtsgeld kommen längst nicht alle Arbeitnehmer. Das trifft vor allem auf Werber zu, wie eine aktuelle Auswertung von Gehalt.de zeigt.

Weihnachtsgeld nach Branchen 2016

Branche Anteil in Prozent Großhandel 78,4% Öffentliche Verwaltung, Behörden 46,3% Pharma 45,7% Chemie, Verfahrenstechnik 44,5% Bekleidung, Textil 41,5% Schifffahrt 40,3% Luftfahrt 39,9% Feinmechanik, Optik 39,4% Medizintechnik 38,9% Verarbeitendes Gewerbe (Kunststoff, Gummi, Glas, Keramik) 38,8% Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 37,9% Maschinenbau 37,7% Energie, Wasser, Umwelt, Entsorg. 36,4% Forschungsinstitute 36,3% Messebetreiber 35,7% Metall 35,7% Elektrotechnik 35,3% Autoindustrie 35,3% Krankenhäuser 35,1% Kultur 35,0% Sonstige Informationstechnologie 34,4% Kosmetik 34,4% Verbände 34,0% Biotechnologie 33,2% Halbleiter 32,7% Lebensmittel / Nahrung, Genuss 32,3% Banken 31,8% Konsum- und Gebrauchsgüter 30,8% Anlagenbau 30,3% Sonstige Investitionsgüter 29,6% Bau 26,6% Druck und Papier, Verpackung 26,5% Einzelhandel, Sonstiges 26,5% Rechtsberatung 26,3% Einzelhandel, Lebensmittel 26,0% Einzelhandel 25,3% Einzelhandel, Bekleidung, Textil 25,0% Versicherungen 24,8% Gesundheitswesen 24,7% Logistik, Transport, Verkehr 24,4% Ingenieurbüro 24,1% Soziale Einrichtungen 23,7% Autohäuser 23,6% Einzelhandel, Bau und Einrichtung 23,3% Möbel, Holz 23,3% Zeitarbeit 23,0% Finanzdienstleistung 22,0% Immobilien 21,9% Computer (Herstellung Hardware) 21,6% Einzelhandel, Technik 21,1% Handwerk 20,9% Medien, Presse 20,4% Telekommunikation 19,1% Fahrzeugbau 19,1% Touristik, Freizeit 18,6% Bildungsinstitutionen 18,3% Internet- und Versand-Handel 18,1% Sonstige Dienstleistungen 17,9% Personalberatung 17,6% IT-Systemhäuser 16,2% Unternehmensberatung 12,7% Hotel und Gaststätten 10,9% Werbung und PR 10,4%

Quelle: Gehalt.de

In der Arbeitswelt geht es bisweilen ziemlich ungerecht zu - zum Beispiel beim hochsensiblen Thema Weihnachtsgeld. Das bekommen aktuell vor allem Angestelle aus der Werbeindustrie zu spüren. Laut der Analyse von Gehalt.de bekommen lediglich 10,4 Prozent der Mitarbeiter aus der Branche "Werbung und PR" den ersehnten Weihnachtsbonus zum Jahresende.Damit rangieren Werber und PR-Leute in dem 63 Branchen umfassenden Ranking auf dem letzten Platz. Nirgendwo wird seltener Weihnachtsgeld bezahlt. In Medienhäusern sieht es auch nicht gerade rosig aus: 20,4 Prozent der Angestellten erhalten hier eine Weihnachtsgratifikation. Damit ist der Anteil an der Gesamtbelegschaft zwar doppelt so hoch wie bei den Werbern. Der Vergleich mit anderen Branchen zeigt allerdings, dass Verlage, TV-Konzerne und Co doch eher knauserig sind.Paradiesische Zustände herrschen vor allem im Großhandel: Satte 78,4 Prozent der Beschäftigten erhalten hier ein 13. Monatsgehalt - das ist branchenübergreifend spitze. Auf den weiteren Rängen folgen die öffentliche Verwaltung und Behörden mit einem Anteil von 46,3 Prozent sowie die Pharmabranche mit 45,7 Prozent. Mit einem Anteil von 44,5 Prozent gehört die Chemieindustrie ebenfalls zu den Top-Fünf-Branchen. Knapp dahinter mit 41,5 Prozent liegt die Textil- und Bekleidungsindustrie.Zu den Schlusslichtern der Studie gehören neben der Werbe- und PR-Branche die Hotellerie und das Gaststättengewerbe (10,9 Prozent) sowie Unternehmensberatungen (12,7 Prozent). Auch hier sind die Weihnachtsgratifikationen eine Seltenheit. „Ob Beschäftigte Weihnachtsgeld erhalten, liegt im Ermessen des Unternehmens. Tarifverträge können diese Zahlung jedoch verbindlich vorschreiben“, kommentiert Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de, die Ergebnisse der Untersuchung.Für die Auswertung hat Gehalt.de 67.570 Vergütungsdaten von Fach- und Führungskräften unter die Lupe genommen und je nach Branche den Anteil von Beschäftigten ermittelt, die Weihnachtsgeld erhalten. Die Angaben stammen aus den letzten 12 Monaten. mas