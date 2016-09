11. Neptun Award Reinhard Patzschke übernimmt erneut den Juryvorsitz

Am 17. November werden in Hamburg zum elften Mal die besten crossmedialen Kampagnen mit demgeehrt. Agenturen, Vermarkter, Unternehmen und Nachwuchskreative können ihre Arbeiten noch bis zum 21. Oktober einreichen. Den Neptun-Gewinnern winkt ein Mediapaket zur eigenen Verwendung in Höhe von rund 150.000 Euro, das der Axel Springer Verlag zur Verfügung stellt.

Eine Experten-Jury um Grabarz & Partner-Geschäftsführerwird dabei erneut die Shortlist für den klassischen Neptun-Award zusammenstellen und außerdem über den Nachwuchspreis Neptun Talents Award sowie den Sonderpreis "Best Use of Mobile" befinden. Patzschke übernimmt damit zum zweiten Mal in Folge den Vorsitz der Neptun-Jury. Die fünf Shortlistplatzierten stellen sich nach ihren Präsentationen zudem dem Live-Voting einer Fach-Publikumsjury um den Neptun Grand Prix.Zur Einreichung geeignet sind Crossmedia-Kampagnen, die in mindestens drei Kanälen geschaltet wurden und zwischen Juni 2015 und September 2016 gestartet sind. Bewertet werden die Arbeiten nach fünf Kriterien: Innovation, Kreation, Intelligenz, Viralität und Effizienz. Die Größe der Kampagne spielt dabei keine Rolle. Der Neptun Talents Award richtet sich an die Nachwuchskräfte der Branche, die im Rahmen von beispielsweise Semester- oder Diplomarbeiten crossmediale Cases und Kampagnen kreiert haben.Die weiteren Jury-Mitglieder sind:(Otto Group Media),(Tricolore),(Facebook),(Überground),(Gosign),(mlv Werbeagentur),(Wikia),(Hamburg@work),(Interone) und(Wempe)."Die erneut exzellente Zusammensetzung der Jury sowie die Tatsache, dass einige der Gewinner-Kampagnen der letzten Jahre auch auf internationalem Parkett ausgezeichnet wurden, sind Belege für das hohe Niveau der Veranstaltung", so Kratel, der mit seiner mlv Werbeagentur neben Hamburg@work und Tricolore Marketing Mitveranstalter der Preisverleihung ist. ire