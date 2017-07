1. FC Kaiserslautern Wieso sich Havas München für den pfälzischen Traditionsverein engagiert

Fußball-Legende und 1954er-Weltmeister Horst Eckel wirbt für seinen FCK Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der viermalige Deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern hat beileibe schon bessere Zeiten gesehen: In der vergangenen Saison musste der Traditionsclub bis zum letzten Spieltag um den Verbleib in der zweiten Bundesliga bangen. Deutlich treffsicherer zeigen sich die "Roten Teufel" in ihrer Markendarstellung, für die mit Havas München eine hochkarätige Agentur verantwortlich ist. Wie Kunde und Dienstleister zusammenkamen, erklärt Havas-Kreativgeschäftsführer Nicolas Becker.