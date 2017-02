Jobmarkt für Werber Suchen alleine reicht nicht!

Das Geschäft der Kommunikationsagenturen scheint zu brummen wie lange nicht mehr. Dafür spricht jedenfalls die, die fürs 2. Halbjahr 2016 ein Plus von 45 Prozent ausweist. Aus Sicht von Winfried Bergmann muss man diese Zahlen allerdings mit Vorsicht genießen. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online beklagt der Serviceplan-Personalchef, dass die umworbenen Werbe- und Digitalexperten oft nicht zu bekommen sind - eben weil es den Agenturen nicht gelingt, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Es ist zuallererst einmal ein gutes Zeichen für das Geschäftsmodell Kommunikationsagenturen, wenn auf breiter Front mehr Stellen ausgeschrieben werden. Auf der anderen Seite muss man die Kollegen, die man sucht, auch finden. Hier liegt im Moment für viele Agenturen das Problem.



Mehr zum Thema Jobs für Werber Agenturen haben ein Drittel mehr Stellen im Angebot als im Vorjahr

Es ist uns allen, die wir unter dem eigentlich überkommenen Label "Agentur" firmieren, noch nicht gelungen, allen da draußen zu vermitteln, dass die vielen neuen digitalen und medialen Berufsbilder auch in Agenturen vorkommen. Und dass sie zum großen Teil sogar in Agenturen entstanden sind. Junge Digital Natives haben uns als Wirkungsstätte oft gar nicht auf dem Schirm und orientieren sich lieber an Internet Companies und Start-ups.Schon beim Wort "Agentur" entsteht in vielen Köpfen ein ziemlich analoges Bild "klassischen" Werbegeschäfts. Das entspricht längst nicht mehr der Realität. Nur sagen wir das nicht deutlich genug.Dabei gäbe es genügend Möglichkeiten. Hochschulmarketing ist eine der effizientesten. Wir können gar nicht früh genug anfangen, potenzielle Kollegen an unserem Business teilhaben zu lassen und zu informieren, was heute eine Kommunikationsagentur kann und ausmacht.Dabei reichen sporadische Vorträge oder Messeauftritte jedoch nicht aus. Gefordert sind Agenturtage und Arbeitsgruppen auf realen Kunden-Cases. Hochschularbeit macht Arbeit, aber bringt eine Menge – nicht nur Bewerber. Auch sehr viel Feedback und Außensicht von denen, die uns wirklich weiter bringen - den Kollegen von morgen. Die dann wissen, dass Agenturen immer noch ein begeisternder Platz sein können, sich beruflich zu engagieren.