Götterdämmerung in den Führungsetagen „Die Mediaagenturen haben den War for Talent längst verloren“

Paul Vogler ist seit 45 (!) Jahren im Media-Business, war lange CEO von Mindshare Deutschland - und genießt in der Branche längst Kultstatus. Zusammen mit Ex-Grey-Chef Uli Veigel arbeitet er im Hintergrund maßgeblich daran, aus Blackwood Seven in Deutschland eine Erfolgsgeschichte zu machen. Außerdem ist er mit seiner eigenen Firma Media Insights tätig. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online geht er hart mit der aktuellen Generation der Agenturchefs ins Gericht. Woran es fehle, sei „eine Vision für die Ziele der Agentur und für ihre Positionierung“. Hinzu kämen „extreme Nachwuchsprobleme“.

Die Führungswechsel der letzten 18 Monate in den Mediaagenturen lassen mit wenigen Ausnahmen eines vermissen: eine Strategie! Dafür herrschen Ungeduld und Hektik, wie man sie eigentlich nur von Trainerwechseln in der Bundesliga kennt. Was läuft da gerade schief?

„Persönliche Bekenntnisse des CEOs bleiben in vielen Fällen Absichtserklärungen und manifestieren sich nicht als gelebte Agenturphilosophie.“ Paul Vogler Teilen

Auf der Strecke bleibt alles, was jedes gute Lehrbuch über Führungsprinzipien schreibt. Führung bedeutet immer noch:Den meisten Managern scheint nicht klar zu sein, wie wichtig Transparenz und Sicherheit für die Mitarbeiter sind. Natürlich wollen die Mitarbeiter wissen, welche Ziele das Management setzt und mit welchen Strategien diese Ziele erreicht werden sollen. Allerdings bleiben persönliche Bekenntnisse des CEOs in vielen Fällen Absichtserklärungen und manifestieren sich nicht als gelebte Agenturphilosophie.Dies ist um so prekärer, als der Job in einer Mediaagentur immer mehr von extremer Unsicherheit geprägt ist: Marktveränderungen, Kundenanforderungen, Etatgewinne und noch mehr Etatverluste, Agenturkonsolidierungen, Änderungen in der Agenturphilosophie und der Organisationsstruktur begleiten die Mitarbeiter permanent. Wenn dann die Führungsmannschaft keinen Plan hat und keine Sicherheit ausstrahlt, schürt das nur weitere Unsicherheit. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ausbildung, der Leistungsbewertung und der Mitarbeiterentwicklung selten ein großer Stellenwert beigemessen wird, da die tägliche Arbeit immer vorgeht. Ein verhängnisvoller Trugschluss mit verheerenden Folgen:Und hier schließt sich dann der Kreis. Den „War for Talent“ haben die Mediaagenturen jedenfalls längst verloren. Und das wird sich spätestens in der nächsten Manager-Generation rächen.Zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Unlängst wurde ich mit folgender Aussage eines Agentur-Managers konfrontiert: Empathie sei keine Führungsqualifikation! Na, dann Gute Nacht Media!