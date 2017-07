"G20 Trump Suite" als Best Case 5 Grundlagen für Erfolg im Content Campaigning

Fast alle Medien in Deutschland ("Spiegel", "Stern", "Welt", "Huffington Post", "Bild", "Mopo", "Zeit" ...) berichteten darüber. Die „G20 Trumpsuite" fand auf n-tv, RTL und auf Spiegel TV statt, aber auch im russischen und japanischen Fernsehen. Die Aktion wurde auf Facebook und Twitter weltweit geliked und geshared.

Eigenwillig: Die "Trump Suite" im Hotel Altes Hafenamt Hamburg (Bild: 25hours Hotels)

Idee aus dem Markenkern: Passt die Idee wirklich zur Marke?



Bild: 25hours Hotels Mehr zum Thema #G20 Trump Suite 25hours Hotel nimmt US-Präsident Donald Trump aufs Korn

Relevanz: Was hat die Marke Interessantes zu erzählen?

Timing: Ist der Zeitpunkt der richtige für diesen Content?

Emotionen: Das, was ich von einer Marke sehe, muss mich in irgendeiner Weise berühren und etwas in mir auslösen: Freude, Angst, Sehnsucht etc.

Zeitgeist: Um zu begeistern, müssen Marken mit ihren Ideen den Zeitgeist treffen.

Die Trump Suite war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in der richtigen Tonalität. Und erreichte damit eine Reichweite von über 80 Millionen Kontakten. Aus diesem Case lassen sich die folgenden 5 Merkmale einer erfolgreichen Content-Idee ableiten.Nur Ideen, die aus dem Markenkern heraus kommen, wirken auch langfristig. Die Hotelgruppe 25hours ist eine kreative Hotelidee für kosmopolitische Reisende. Die Marke setzt auf Individualität und Authentizität. Jedes Hotel ist anders gestaltet, und die Designer setzten bei dem Interieur auf Liebe zum Detail. Die Idee der „G20 Trump Suite" zahlt auf diesen Markenkern ein – auch wenn ihr Einrichtungsstil natürlich nicht dem Geschmack der Hotelmacher entspricht.Marken, die heute relevant sein wollen, müssen bestimmte soziale, kulturelle und gesellschaftliche Werte besetzen. 25hours steht für Authentizität, Haltung und Kreativität. Die Trump Suite zeigt glaubwürdig, wie man mit Augenzwinkern eine politische Botschaft in die Welt setzen kann. Sie beweist dabei Haltung ohne Zeigefinger und ohne zu politisch zu werden. Die Kampagne ist sehr nah an der Marke und wirkt dennoch nicht werblich.Nur dann wird er angenommen und weiterempfohlen. Der vom 6. bis 7. Juli 2017 stattfindende G20-Gipfel hielt nicht nur die Hamburger, sondern ganz Deutschland monatelang in Atem. Über den G20-Gipfel wurde weltweit berichtet, auch über das Hin und Her von Trumps Unterkunft. Einen besseren Zeitpunkt für die Aktion gab es nicht.Die Trump Suite hat weltweit Anerkennung bekommen. Ein friedliches und kluges Statement, welches die Menschen anspricht und durch seinen Humor, seine Bissigkeit und den nötigen Sarkasmus beim Betrachter etwas ausgelöst hat.Es gibt Anti-Trump-Organisationen, Trump-Memes, die App „Boykott Trump“. Die vorherrschende Antipathie für Donald Trump ist überall zu spüren. Die Trump Suite greift das klug auf und ist die zeitgemäße Antwort auf Trumps narzisstisches Gehabe.