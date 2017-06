Cannes Lions Jury Von Long-Format-Filmen, Socken und Blumenkübeln

20. Juni: Von Long-Format-Filmen, Socken und Blumenkübeln

Film-Jury! Große Freude aus zwei Gründen: Erstens umweht die Kategorie Film in Cannes immer noch ein Hauch von "Königsklasse". Und hier dabei zu sein, ist natürlich etwas Besonderes. Zweitens ist es eine der wenigen Jurys, die noch bis zum letzten Tag vor der Gala juriert, dafür aber auch später anfängt als die anderen. Bedeutete für mich konkret, dass ich meinen Schottland-Urlaub nur um zwei Tage verkürzen musste, um noch rechtzeitig die Croisette zu erreichen. Aber jetzt erst einmal ‚re-wind’ ein paar Tage zurück:Letzte Woche Mittwoch erreichte mich am gefühlten Ende der Welt eine Mail aus Cannes: Hier wären noch einige "Long Format-Filme" (über 10 Minuten lang), die man sich bitte noch vor Cannes anschauen solle. Dabei dachte ich, nach 600 Filmen Pre-Judging noch vor meinem Urlaub wäre damit Schluss gewesen. Von wegen! Nachzügler. "Ach, übrigens", endete die Mail aus Cannes: Unter den Long Formats wäre auch noch eine Serie von fünf Stunden Länge. (Aha!) Davon solle man doch bitte so viel anschauen wie möglich. Gott sei Dank war es mir nicht möglich, überhaupt irgendwelche Filme über die schlechte Internetverbindung anzuschauen. Also doch noch Urlaub. Den letzten Abend verbrachte ich mit meiner Frau vor einem Panoramafenster (man gönnt sich ja sonst nichts) mit Ausblick auf das Meer, die Steilküste und den Himmel. Weit über zehn Minuten! Am Ende fast drei Stunden! Erstaunlich, wie sich der Himmel und die Farben des Meeres über die Zeit fast unmerklich verändern. Kann ich nur jedem empfehlen und ist auch gar nicht langweilig. Im Gegensatz zu einigen der Long Formats in Cannes, die einen schon nach den ersten 60 Sekunden langweilen und von denen man sich fragt, wer die überhaupt anschaut, außer natürlich die Juroren in Cannes.Überhaupt machte mir der Kontrast am Anfang zu schaffen. Innerhalb von 24 Stunden umschalten von Farbenspiel im Himmel auf meist lautstarke Werbefilme in der Unterkategorie Food und Snacks. Denn ausgerechnet damit fing der erste Tag in Cannes an. Insgesamt drei davon verbringen wir in kleinere Gruppen aufgeteilt, wortlos in einem Raum und schauen einen Film nach dem anderen an. Von 8:30 bis 18 Uhr . Mit 45 Minuten Mittagspause. Denn leider sind beim Online-Pre-Judging erst 400 der ursprünglich ca. 2000 Film-Einsendungen aussortiert worden. Die restlichen 1600 müssen nochmal bewertet werden. 1-3: auf keinen Fall Shortlist. 4-6: vielleicht Shortlist. 7-9: auf jeden Fall Shortlist und eventuell Löwenanwärter. Erst dann steht die sogenannte Longlist, die an den Tagen vier, fünf und sechs auf die Shortlist "runtergedampft" wird. Am siebten Tag ist dann nicht "Ausruhen" angesagt, sondern hier werden die Löwen vergeben. Erst an Tag acht sieht man dann, ob es gut war. Erschöpfung und Schöpfung liegen eben nah beieinander. Man kann also nicht behaupten, dass in Cannes nicht sorgfältig gearbeitet würde.Und sonst so? Security. Deutlich mehr als in den letzten Jahren. Ein Meer von Blumenkübeln mit teilweise epischen Ausmaßen entlang der Croisette. Eine Fahrspur gesperrt. Die Anschläge von Nizza, Berlin und London fordern ihren Tribut. Aber vom Feiern wird sich die Werbe-Welt natürlich nicht abhalten lassen. Gut so. Am Strand wird heftigst an den Kulissen gebastelt. Phantasialand ist nichts dagegen. Apropos Phantasie: Auch hier zeigen uns wieder die großen Hotels, dass sie uns Kreativen einiges voraushaben. Zum Beispiel 10 Euro für eine (kleine) Dose Cola aus der Minibar. Nicht schlecht. Und was ist das? Ich wusste gar nicht, dass das Carlton eine eigene Fashion-Linie verkauft! Leinenshirts für 18 Euro. Socken für 8. Shorts für 14. Und für die Damen sind Blusen für 22 Euro im Angebot. Recht günstig, oder? Ach nee, jetzt sehe ich es: Das sind die Preise für die Reinigung! Damit geht mein erster Grand Prix an die Socken.