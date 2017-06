Cannes Lions Jury #Cannesunfiltered / Teil 2: Hurra – der blonde, dicke Nazi ist da!

17. Juni: #Cannesunfiltered / Teil 2: Hurra – der blonde, dicke Nazi ist da!

15. Juni: #Cannesunfiltered Teil 0: Das geht ja gut los

#Cannesunfiltered Teil 1: Prejudging - noch 830 Mal judgen bis Cannes

„Hätte ich mal mehr Sport gemacht!“ schießt es mir gerade durch den Kopf, während ich mich in mein Kleid für das erste Welcome-Event mit meiner Jury am heutigen Abend zwänge. Wahrscheinlich heißt es deswegen das „kleine“ Schwarze. Spätestens jetzt dürften viele Leser allerdings bereuen, dass es diese Beiträge ungefiltert ins Netz schaffen. Ich hätte zumindest irgendeine der angefangenen Diäten vor Cannes auch beenden können. Oder sollen. Erfolgreich und nicht gefrustet mein ich. Naja, wird schon gehen. Außerdem ist es wahrscheinlich ganz gut, dass ich wieder auf dem Boden der Tatsachen lande. Es ist faszinierend, was mit dem Realitätssinn passiert, wenn man ihn in einer Limousine durch Cannes chauffiert... weg isser. Zu spät. Auch für mich, ich muss los. Auf zur ersten Party! Und wahrscheinlich zur letzten, denn den Rest der Zeit verbringe ich wohl eher unter Tage bei Minustemperaturen in den Katakomben des Palais des Festivals und lass mir Kunstlicht auf die Birne scheinen. Erzählt man sich zumindest.Ich betrete die Terrasse des Carlton Hotels, wo sich die Direct Jury für Bier und Schnittchen trifft. Aber da wir in Südfrankreich unterwegs sind, heißt das wohl eher auf einen Rosé und hors d’oeuvre. Klingt viel besser. In so einem Hotel würde wohl Dagobert Duck absteigen, wenn er irgendwann mal aus seinem Geldspeicher auf- und an der Côte d’Azur abtauchen wollte. Diese Woche wird es aber schon komplett von Shazam gekapert. Die schwimmen vermutlich auch im Geld. Oder haben das Hotel auf Trivago günstig geschossen. Ich entdecke erste bekannte Gesichter. Das „Who is who“ der Werbeindustrie. Und ich. In dem Moment, wo ich unversehens den Festivalpräsidenten in einer Ecke entdecke und zaghaft winken will, entdeckt mich plötzlich jemand aus meiner ehemaligen Eurobest Jury aus dem letzten Jahr. „I know her!“, brüllt es über die gesamte Terrasse und die halbe Croisette. Und verschiedene Köpfe drehen sich nun interessiert zu mir um. Auch der vom Präsidenten. „It’s the Nazi-Girl!“ schallt es hinterher. (Anmerkung d. Redaktion: Grabarz & Partner hatte 2015 in Cannes mit dem Anti-Nazi-Walk „Rechts gegen Rechts." abgeräumt ). Stille! Jetzt drehen sich alle Köpfe um. Hätte ich doch mal ein anderes Kleid angezogen. Oder Sport und/oder die erfolgsversprechende Last-Minute-Brigitte-Diät gemacht. Auch, wenn ich weiß, dass der Rufende den erfolgreichsten Case unserer Agentur mit mir in Verbindung bringen und ein „Oh là là, das ist also die Nazis-against-Nazis-Agenturvertretung!“ in den Köpfen platzieren wollte, lese ich jetzt in den Blicken jedes Einzelnen eher sowas wie „blondes, dickes Nazimädchen – interessant“. Das ist mal ein Auftritt für ein deutsches Jurymitglied. Darauf erstmal einen Asbach Uralt! Ich will jetzt jedenfalls viel lieber blitzartig unter Tage verschwinden. Von mir aus auch bei Minusgraden und Kunstlicht. Das „Who ist who?“ hätte ich für mich damit ja erfolgreich geklärt. Zumindest weiß jetzt jeder who ich bin. Und Abgang. Ohne dem Präsidenten zu winken.Auf dem Weg nach draußen treffe ich dann aber Gott sei Dank einen meiner deutschen Jurykollegen, dessen Musicjury in diesem Moment eintrudelt und ihre Welcome-Drinks ebenfalls auf dieser Terrasse einnimmt. Und mit Verstärkung im Rücken klappt es mit dem Socializing schließlich doch noch ganz gut. Denn ehrlicherweise ist der erste Abend tatsächlich eine gute Basis, um die Menschen kennen zu lernen, mit denen man in den nächsten Tagen am meisten Zeit verbringen wird. Ich stell mit ein klein wenig Bedauern fest, dass unter den zehn Awardjurymitgliedern kein einziger Mexikaner dabei ist. In der Prejudging-Phase waren wir noch ganze 40. Cannes hat die Juries in deisem Jahr extrem zusammengeschrumpft. Deshalb hab’ ich ein paar brilliante Köpfe um mich herum: aus Neuseeland, Australien, den USA, Brasilien, Argentinien, Frankreich und UK.Der nächste Tag startet früh mit einem kurzen, gemeinsamen Gänsemarsch vom Hotel zum Palais des Festivals – unser neues Zuhause für die nächsten vier Tage. Das letzte Mal als ich in Zweierreihen eine Straße lang gelaufen bin, sind wir am Ende auf dem Wasserturm der Stadt Delmenhorst gelandet. Ein ähnlich architektonisches Highlight. Kostet übrigens nur 50 Cent inkl. MwSt. da rein, bzw. rauf zu kommen. Ein kompletter Festivalpass kostet dieses Jahr zum Vergleich schlappe 5.215 Euro. Plus MwSt. Und mir ist mein Erfolg bereits jetzt schon zu Kopf gestiegen. Der tut nämlich weh. Das passiert wahrscheinlich, wenn man seinen eigenen Namen in goldenen Lettern in ein Jurybuch geprägt vorfindet. Allerdings finde ich zu meiner Überraschung auch einen komplett hellen Juryraum mit angrenzender Dachterasse vor. Dabei wurde mir in unzähligen eMails und Gesprächen ungefähr eine trillionen Mal versichert, dass ich in den schlimmsten Katakomben des Palais landen werde. Und jetzt blicke ich auf den Yachthafen unter mir, welcher majestätisch in der Sonne glitzert. Und arschkalt ist es auch nicht. Juhu, ich bin in der Luxus-Jury gelandet! Deswegen wahrscheinlich auch mein Name in goldenen Lettern...macht Sinn. Und Spaß.Nach einer emotionalen Ansprache gestern Abend, in der ich die Worte „awesome“ und „fantastic“ in Verbindung mit mir ungefähr dreiundzwanzigeinhalb Mal gehört habe, folgt heute Morgen noch vor neun Uhr die nüchterne Druckbetankung in Einzeldosen durch offizielle Festivalrepräsentanten vor unserer kleinen Jury. Betonung auf „Druck“. Unsere Votes entscheiden nicht nur über die kreative Exzellenz der gesamten Werbewelt, sie werden auch mit einem Realtime-Algorithmus im Hintergrund auf Ungereimtheiten gechecked. Und sollte etwas nicht mit rechten Dingen zu gehen (weil wir unsere Länder, Networks oder Kreativfreunde zu hoch bewerten), sind wir mit sofortiger Wirkung gefeuert. Und müssen unseren Jury-Pass abgeben, aus dem Hotelzimmer ausziehen und nach Hause laufen. Wahrscheinlich ohne Schuhe. Jetzt bin ich nur ein winziges bisschen nervöser als sowieso schon. Vielleicht auch, weil der Festivalpräsident mich die ganze Zeit komisch anschaut. Gott sei Dank fällt die Vorstellungsrunde flach (mich kennt ja jetzt sowieso jeder nach dem gestrigen Auftritt). Dafür bleibt keine Zeit. Der Tag ist prezise durchgetaktet. 5 Minuten Jurypräsidentenansprache (wir sind doch alle awesome!), 15 Minuten Begutachtung der Arbeiten aus dem letzten Jahr, die in unserer Kategorie hoch gescored haben (alle awesome!) und dann sofort schwungvoll die Tablets in die Hand nehmen, einloggen und geistig für die nächten zwei Stunden am Stück zur Punktevergabe wappnen (yeah, awesome!). Man sollte meinen, dass gerade ein Kreativfestival, welches sich um kreative Exzellenz kümmert, für einen solchen Anlass auf kleine flache Pads eines Herstellers mit Obstreferenz im Namen zurückgreift. Umso irritierter starre ich auf mein Samsung-Tablet wie auf einen Fremdkörper in meiner Hand....und verpasse dadurch fast das erste Voting. Gewartet, bis alle fertig sind, wird nicht. Wer nicht sofort am Ende des Casefilms den roten Vote-Button drückt, verpasst den Anfang vom nächsten Casefilm.Das wäre alles nicht so nervenaufreibend, wenn man wieder nur die Zahlen 1-9 drücken müsste. Aber dieses Mal voten wir mit vier Zahlen pro Case. Vier mal jeweils 1-9 für die Idee, Strategie, Exekution und Ergebnisse. Kurzer Insidertipp aus der Directjury. Bei uns achten wir auf diese drei Dinge besonders: 1. targeted audience, 2. CTA und 3. measurable und meaningful results. Und wo wir schon wieder mitten im Zahlenabsatz sind: 1-3 heißt „Huch, das hat’s auf die Shortlist geschafft? Das bleibt da gefälligst.“ 4-6 in etwa „joa, schonmal Shortlist. Vielleicht ein Award. Vielleicht auch nicht.“ 7-9 heißt „Jippiyeah, ein Löwe! Wir können alle nach Hause gehen!“ Bei circa 2680 Entries aus 76 Ländern in diesem Jahr, haben es 12,5 % auf unsere Long-Shortlist geschafft, die wir heute alle gemeinsam das erste Mal anschauen. Denn die steht ja durch unser Pejudging bereits fest. Das heißt, wir schauen 346 Cases in den nächsten zwei Tagen, bevor es ans eingemachte geht und die Löwen anfangen zu brüllen. Jetzt wird unser Shortlist-Ranking erstellt und dann die letztendliche Short-Shortlist bestätigt. Und dann wird sie auch schon online gestellt.Mein Finger drückt schwitzend Zahlen von 1-9. Im Zwei-Minuten-Takt. Ich bin ganz zufrieden mit unserer Shortlist. Bis zur Mittagspause hab’ ich nicht eine Arbeit gesehen, die es unverdient darauf geschafft hat. In Gedanken noch bei den letzten Cases, wanke ich verloren hinter meiner Jury zum Mittagessen auf die riesige Terasse des Palais. Fast geh ich dabei verloren, weil ich falsch abbiege. Draußen ist ein riesiges Buffet für alle 390 Juroren aller Kategorien aufgebaut. Und das Essen schmeckt fantastisch. So langsam beschleicht mich der Gedanke, dass es einen Brocode unter den bisherigen Jurymitgliedern gab und ich den jetzt gerade unwissentlich komplett unterwander. Wahrscheinlich müsste ich auch allen erzählen, dass es nur kalte Pizza und noch kältere Juryräume gibt, damit kein anderer auf die Idee kommt, dass hier ausprobieren zu wollen.F*ck, ist das kalt hier! Irgend jemand hat in der Pause den Schalter für die Klimaanlage gefunden und es sind schlagartig nur noch 12 Grad in unserm Raum. Memo an mich selbst: nie wieder den Jury-Brocode brechen – das bestraft das Universum sofort. Den Nachmittag verbringen wir wie den Vormittag – in trauter Schweigsamkeit. Wir sitzen allesamt vor einem Flatscreen-Bildschirm und schauen einen Casefilm nach dem andern – ohne Pause. Die Tablets vor uns, die Augen auf dem Bildschirm. Kein Wort untereinander, keine Absprachen, kein Lachen. Diskutiert wird erst, wenn das Ranking unserer Shortlist fest steht. Das hätte ich doch auch von meinem Sofa aus machen können? Da gab’s zumindest den unterhaltsamen Group Chat. Der Nachmittag wird nur kurz von einem Juryphototermin unterbrochen, bei dem ich grenzdebil in die falsche Kamera grinse, weil gleichzeitig für die Festivaldokumetation gefilmt wird. Da kann man auch mal durcheinander kommen, wenn man sonst nur auf Zahlen guckt. OH NEIN! Ich hab mich verwählt!!! Ich bin in der falschen Subkategorie gelandet. Und hier kommt man nicht so einfach wieder zurück, wie beim Prejudging. Unfreiwillige Pause. Jetzt wird doch noch gelacht. Weiter im Takt. Casefilme, die wir bereits in anderen Subkategorien gesehen haben, überspringen wir und müssen wir aus dem Gedächtnis judgen, um die Schlagzahl aufrecht zu halten. Socialcases, Best Use of dies, das, Directmailings die rumgereicht werden, Billions of Mediaimpressions versus Weltverbesserungsversuche...am Ende dieses Tages fühle ich mich, als hätte mich eine geistige Neutronenbombe erwischt. Das Gehirn ist weg, aber der Kopf noch da. No brain – no pain.Was für eine bekloppte Idee: "Schreib mal was über Cannes". War Gott sei Dank gar nicht meine Idee, deshalb Beschwerden bitte direkt an Gott@grabarzundpartner.de. Der teilt sich diese E-Mail-Adresse allerdings mit Ralf Heuel. Glaub ich.Den ersten Absatz widme ich meinem Opa. Aus dem einfachen Grund, weil er mal gesagt hat, dass er nur was von mir liest, wenn er auch selber drin vor kommt. Und es beruhigt mich, mindestens zwei Leser sicher zu haben. Meine Oma muss ihm das nämlich vorlesen, das kann er selber nicht mehr.Die restlichen Absätze widme ich einer überteuerten Kleinstadt in Frankreich mit sechs Buchstaben und heiß begehrten Trophäen. Für letztere bin ich dieses Jahr selbst als Juror der Kategorie „Direct“ zuständig. Mein zehntes Mal Cannes, mein erstes Mal als Juror. Läuft bei mir. 10: 1 ist ungefähr auch die Quote vom Universum gegen mich. Und da ich im Übrigen keine Ahnung von investigativem Journalismus habe und noch schlechter twittere als der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, gibt’s bloß diesen Blog. Mit fragwürdigem Inhalt, ohne ernstzunehmende Trends, verblüffende Tipps oder wichtige Buzzwords. Influencer. Huch, vielleicht doch mit Buzzwords. Den gibt’s Rest so, wie man alles konsumieren sollte, was Spaß bringt und schädlich ist: ohne Filter. Weder für Texte noch für Fotos. Das wird wie das RTL Dschungelcamp – nur mit Buchstaben. Geil. Geht gut los. Oma, wir rocken das Internet.Alle alten Côte d'Azur-Hasen haben wahrscheinlich bereits jetzt einen Rosé in der Hand und genervt aufgehört zu lesen. Tschüss, war schön mit Euch. Für meine Oma und alle anderen, die vielleicht sogar noch nie international gejudged haben: hier kommt ein völlig subjektiver Eindruck des Prejudgings. Das findet für übervoll bestückte Kategorien wie „Promo&Activation“, „Media“ oder eben auch „Direct“ statt. Da klingelt es in der Veranstalterkasse.Nebenbei: Cannes lügt! Oder aber ich bin der langsamste Judge aller Zeiten. Oder zu deutsch. Weil ich strebermäßig alles anschaue. Angeblich braucht man dabei zwei bis drei Minuten pro Case. Ich brauche doppelt so lange. Bei über 415 Cases also über 800 mal so lang oder so ähnlich. Und wo wir schon bei Zahlen sind. Bewertet wird von 1-9. Das unterteilt sich dann wie folgt: 1-3: will ich in meinem ganzen Leben nie wieder sehen und schon gar nicht auf der Shortlist. 4-6: schmeiß ich noch nicht direkt raus (will ich aber eigentlich nie wieder sehen, schon gar nicht auf der Shortlist). 7-9: defintiv Shortlist, vielleicht sogar ein Award. Und die Zahlen werden auch erst frei geschaltet, wenn man alles, alles, alles, wirklich alles, was zu diesem Case eingereicht wurde, angeschaut hat: Casefilm, Supporting Images, zusätzliches Videomaterial und Weblinks. Puh. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Paarship. Alle zwei Minuten stirbt ein Case bei Cannes. Beides beinhaltet jedoch vorab unzählige einsame Stunden vor einem digitalen Endgerät.Unser Jurypräsident hat uns direkt am Anfang per Telefon eingeschworen und erklärt, worauf wir während des Prejudgings in unserer Kategorie achten sollen. Auf Zielsetzungen der Kampagne und ob diese erreicht wurden in den Results. Am besten messbar. Ich guck mir soeben zum dritten Mal einen Film aus Asien an – ohne englische Untertitel aber mit dazugehörigem translated Skript. Jetzt kommt doch ein verblüffender Tipp. An alle, die zukünftig in Cannes einreichen wollen: es macht keinen Sinn, den Judge extra wütend auf die eigene Arbeit zu machen. Das gibt Punktabzug. Und somit nicht mal ‘ne Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen der Werbung. Ich les beim vierten Mal nur noch das Übersetzungs-Skript, ohne dabei parallel den Film zu schauen. Die Idee ist auch noch kacke, ich bin wütend. Toll.Wir judgen online über ein eigens eingerichtetes Portal, in das man nur mit seinem eigenen komplizierten Zugangscode hereinkommt (SFX: lautes „HA!“ meiner IT). Mein Code fängt mit einem großen „F“ an...das ist ein Zeichen!Ich entdecke die Group Chat Funktion für mich. Dadurch sind alle Jurymitglieder derselben Kategorie miteinander verbunden – quasi der Facebook Messenger der Directgruppe. Aber ohne Emojis. Darum stelle ich schlaue Fragen in die Runde. Keiner antwortet. Ich bin beleidigt. Blöde Funktion.Am nächsten Tag haben doch Leute geantwortet. Ich hätte die Zeitverschiebung beachten sollen... Die meisten Fragen und Antworten untereinander drehen sich im Chat um die Frage der richtigen Kategorie. Viele unserer Einreichungen erscheinen uns bei PR, Promo&Activation oder Cyber besser aufgehoben. Die Grenzen sind allerdings mittlerweile fließend. Direct scheint das neue Integrated zu sein. Ich find’s geil. Bisschen viel social vielleicht, aber letztendlich wird die Shortlist zeigen, was sich international durchsetzt. Bei mir sind auffällig wenig deutsche Arbeiten vertreten – vielleicht darf ich zu denen nichts sagen. Weil ich zu langsam bin. Oder zu deutsch.Ein Mexikaner stellt schlaue Fragen in die Runde. Keiner antwortet. Ich bin jetzt weniger beleidigt. Am Ende unterhalten sich fast ausschließlich Mexiko und die USA im Group Chat und es wird spannender mitzulesen statt mitzustreiten.Knapp über vier Wochen zieht sich das Ganze hin. Meistens am Wochenende – wie es die Zeit eben zulässt. Dann ist Schluss mit der Bewertung kreativer Exzellenz und mein Alltag hat mich wieder – bis zum tatsächlichen Judgen vor Ort. Und dem finalen Check der Shortlist, die wir jetzt durch unser Voting erstellt haben. Da dieses Mal auch Mitglieder in den Juries vertreten sind, die nur prejudgen und nicht zur Awardjury zählen, die nach Cannes fahren, um sich vor Ort die Köpfe einzuschlagen oder mit Rosé voll zu schütten oder beides oder beides gleichzeitig, werde ich nicht alle wiedersehen. Das ist aber nirgendwo gekennzeichnet, deshalb hoffe ich inständig, dass Mexiko und die USA live und in Farbe im Juryroom aufeinander treffen. Vielleicht müssen wir dann ja wirklich eine Mauer bauen...dann twitter ich das aber auch.