Cannes Lions Jury Warum sich Mexiko und die USA bereits im Group Chat streiten

Was für eine bekloppte Idee: "Schreib mal was über Cannes". War Gott sei Dank gar nicht meine Idee, deshalb Beschwerden bitte direkt an Gott@grabarzundpartner.de. Der teilt sich diese E-Mail-Adresse allerdings mit Ralf Heuel. Glaub ich.Den ersten Absatz widme ich meinem Opa. Aus dem einfachen Grund, weil er mal gesagt hat, dass er nur was von mir liest, wenn er auch selber drin vor kommt. Und es beruhigt mich, mindestens zwei Leser sicher zu haben. Meine Oma muss ihm das nämlich vorlesen, das kann er selber nicht mehr.Die restlichen Absätze widme ich einer überteuerten Kleinstadt in Frankreich mit sechs Buchstaben und heiß begehrten Trophäen. Für letztere bin ich dieses Jahr selbst als Juror der Kategorie „Direct“ zuständig. Mein zehntes Mal Cannes, mein erstes Mal als Juror. Läuft bei mir. 10: 1 ist ungefähr auch die Quote vom Universum gegen mich. Und da ich im Übrigen keine Ahnung von investigativem Journalismus habe und noch schlechter twittere als der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten, gibt’s bloß diesen Blog. Mit fragwürdigem Inhalt, ohne ernstzunehmende Trends, verblüffende Tipps oder wichtige Buzzwords. Influencer. Huch, vielleicht doch mit Buzzwords. Den gibt’s Rest so, wie man alles konsumieren sollte, was Spaß bringt und schädlich ist: ohne Filter. Weder für Texte noch für Fotos. Das wird wie das RTL Dschungelcamp – nur mit Buchstaben. Geil. Geht gut los. Oma, wir rocken das Internet.Alle alten Côte d'Azur-Hasen haben wahrscheinlich bereits jetzt einen Rosé in der Hand und genervt aufgehört zu lesen. Tschüss, war schön mit Euch. Für meine Oma und alle anderen, die vielleicht sogar noch nie international gejudged haben: hier kommt ein völlig subjektiver Eindruck des Prejudgings. Das findet für übervoll bestückte Kategorien wie „Promo&Activation“, „Media“ oder eben auch „Direct“ statt. Da klingelt es in der Veranstalterkasse.Nebenbei: Cannes lügt! Oder aber ich bin der langsamste Judge aller Zeiten. Oder zu deutsch. Weil ich strebermäßig alles anschaue. Angeblich braucht man dabei zwei bis drei Minuten pro Case. Ich brauche doppelt so lange. Bei über 415 Cases also über 800 mal so lang oder so ähnlich. Und wo wir schon bei Zahlen sind. Bewertet wird von 1-9. Das unterteilt sich dann wie folgt: 1-3: will ich in meinem ganzen Leben nie wieder sehen und schon gar nicht auf der Shortlist. 4-6: schmeiß ich noch nicht direkt raus (will ich aber eigentlich nie wieder sehen, schon gar nicht auf der Shortlist). 7-9: defintiv Shortlist, vielleicht sogar ein Award. Und die Zahlen werden auch erst frei geschaltet, wenn man alles, alles, alles, wirklich alles, was zu diesem Case eingereicht wurde, angeschaut hat: Casefilm, Supporting Images, zusätzliches Videomaterial und Weblinks. Puh. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Paarship. Alle zwei Minuten stirbt ein Case bei Cannes. Beides beinhaltet jedoch vorab unzählige einsame Stunden vor einem digitalen Endgerät.Unser Jurypräsident hat uns direkt am Anfang per Telefon eingeschworen und erklärt, worauf wir während des Prejudgings in unserer Kategorie achten sollen. Auf Zielsetzungen der Kampagne und ob diese erreicht wurden in den Results. Am besten messbar. Ich guck mir soeben zum dritten Mal einen Film aus Asien an – ohne englische Untertitel aber mit dazugehörigem translated Skript. Jetzt kommt doch ein verblüffender Tipp. An alle, die zukünftig in Cannes einreichen wollen: es macht keinen Sinn, den Judge extra wütend auf die eigene Arbeit zu machen. Das gibt Punktabzug. Und somit nicht mal ‘ne Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen der Werbung. Ich les beim vierten Mal nur noch das Übersetzungs-Skript, ohne dabei parallel den Film zu schauen. Die Idee ist auch noch kacke, ich bin wütend. Toll.Wir judgen online über ein eigens eingerichtetes Portal, in das man nur mit seinem eigenen komplizierten Zugangscode hereinkommt (SFX: lautes „HA!“ meiner IT). Mein Code fängt mit einem großen „F“ an...das ist ein Zeichen!Ich entdecke die Group Chat Funktion für mich. Dadurch sind alle Jurymitglieder derselben Kategorie miteinander verbunden – quasi der Facebook Messenger der Directgruppe. Aber ohne Emojis. Darum stelle ich schlaue Fragen in die Runde. Keiner antwortet. Ich bin beleidigt. Blöde Funktion.Am nächsten Tag haben doch Leute geantwortet. Ich hätte die Zeitverschiebung beachten sollen... Die meisten Fragen und Antworten untereinander drehen sich im Chat um die Frage der richtigen Kategorie. Viele unserer Einreichungen erscheinen uns bei PR, Promo&Activation oder Cyber besser aufgehoben. Die Grenzen sind allerdings mittlerweile fließend. Direct scheint das neue Integrated zu sein. Ich find’s geil. Bisschen viel social vielleicht, aber letztendlich wird die Shortlist zeigen, was sich international durchsetzt. Bei mir sind auffällig wenig deutsche Arbeiten vertreten – vielleicht darf ich zu denen nichts sagen. Weil ich zu langsam bin. Oder zu deutsch.Ein Mexikaner stellt schlaue Fragen in die Runde. Keiner antwortet. Ich bin jetzt weniger beleidigt. Am Ende unterhalten sich fast ausschließlich Mexiko und die USA im Group Chat und es wird spannender mitzulesen statt mitzustreiten.Knapp über vier Wochen zieht sich das Ganze hin. Meistens am Wochenende – wie es die Zeit eben zulässt. Dann ist Schluss mit der Bewertung kreativer Exzellenz und mein Alltag hat mich wieder – bis zum tatsächlichen Judgen vor Ort. Und dem finalen Check der Shortlist, die wir jetzt durch unser Voting erstellt haben. Da dieses Mal auch Mitglieder in den Juries vertreten sind, die nur prejudgen und nicht zur Awardjury zählen, die nach Cannes fahren, um sich vor Ort die Köpfe einzuschlagen oder mit Rosé voll zu schütten oder beides oder beides gleichzeitig, werde ich nicht alle wiedersehen. Das ist aber nirgendwo gekennzeichnet, deshalb hoffe ich inständig, dass Mexiko und die USA live und in Farbe im Juryroom aufeinander treffen. Vielleicht müssen wir dann ja wirklich eine Mauer bauen...dann twitter ich das aber auch. bu